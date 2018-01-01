StandUp до прем’єри в кінотеатрі PremierCity*

20 вересня в кінотеатрі PremierCity відбудеться прем’єра українського фільму «Герой мого часу».З нагоди прем’єри усіх глядачів, які придбають квиток на сеанс 20 вересня о 20. 30, зможуть безкоштовно відвідати розважальну програму StandUt яка відбудеться перед сеансом в залі. Глядачів розважатиме клуб StandUp WEST – кращий стендап клуб за версією третього незалежного фестивалю стендап комедії в Києві.Поспішайте, кількість квитків обмежена.Фільм «Герой мого часу» - молодий Жорік мріє підкорити столицю. Його ваблять дорогі крамниці, модні галереї та «європейські цінності», але поки що Жорік живе у світі пивних кіосків, дешевих атракціонів та засмічених під’їздів. Нашому герою здається, що дуже скоро він подолає невидиму межу між двома вимірами великого міста контрастів. Але як знайти «соціальний ліфт», якщо навіть ліфт у будинку ніяк не вдається полагодити?