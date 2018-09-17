90 днів коми і ряд операцій: історія волинянина, який вижив після аварії

Михайлом Потіло з Володимира-Волинського, який 5 років тому потрапив у аварію проходить складну реабілітацію.



Травми хлопця практично були несумісні з життям: відкрита черепно-мозгова травма, численні переломи, - пише



90 днів у комі, ряд складних операцій, зокрема трепанація черепа та вживлення титанових пластин. Лікарі самі не вірили у те, що він зможе хоча б якось давати собі раду. Однак жага до життя, надія та оптимізм батьків перемогли і поступово Михайло повертався з того світу.



Матір Михайла пані Мар’яна змушена була покинути роботу, щоб бути з сином в лікарні.



Наразі Михайло здатен, хоча з певними труднощами, ходити, володіти руками, розмовляти. Ось тільки бачити не може. І де тільки його не возили, які тільки процедури не проходили. На знімках та графічних зображеннях не видно причини повної відсутності зору, тому усі професори розводять руками.



Коштів на лікування та подальшу реабілітацію пішло чимало. Продавали все, що тільки могли, навіть квартиру. Орали, сіяли, збирали, а виручені кошти від реалізації сільськогосподарської продукції витрачали на лікування Михайла. Ні в кого не просили ні копійки. Але на той ще час був живий його батько, який усю чоловічу роботу взяв на свої плечі.



Однак у травні батька не стало. Мар’яна залишилась із сином одна.



Хлопець потребує постійної реабілатації та лікування. Оскільки він є незрячим, біля нього потрібно щоб був супроводжуючий. Путівок у профільні санаторії, які б враховували перебування матері біля дитини, лікарня отримує мало. Ось і доводиться пані Мар’яні самостійно шукати різні варіанти, які б дали змогу підлікувати дитину.



Тож усіх небайдужих просять долучитися до доброї справи – допомогти Михайлу пройти повний курс лікування та реабілітації.



Номер банківської картки Михайла Потіло: 5167 4900 5485 1523, Ощадбанк.

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