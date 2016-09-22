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Іржава гойдалка і зламані лавки: у Луцьку нарікають на недоглянутий майданчик. ФОТО

Іржава гойдалка і зламані лавки: у Луцьку нарікають на недоглянутий майданчик. ФОТО
У Луцьку просять навести порядок на дитячому майданчику, що поблизу будинку на вулиці Кравчука, 42а.

Про це на платформі "Відкрите місто" написала користувачка Ольга С.

За словами жінки, навпроти будинку на вулиці Кравчука, 42а колись був облаштований дитячий майданчик, та вже декілька років за ним ніхто не доглядає. "Лавки та смітники поламані, дерева посохли. Дитяча гірка та гойдалка покриті іржею, пісочниця поламана. Також періодично є проблеми з прибиранням сміття. Нещодавно там з'явилась велика купа піску, по якій тепер лазять діти. Прошу вияснити, хто має обслуговувати це місце, та навести там порядок", - йдеться у повідомленні.

Іржава гойдалка і зламані лавки: у Луцьку нарікають на недоглянутий майданчик. ФОТО
Іржава гойдалка і зламані лавки: у Луцьку нарікають на недоглянутий майданчик. ФОТО

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Теги: двір, благоустрій, діти, майданчик
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