Іржава гойдалка і зламані лавки: у Луцьку нарікають на недоглянутий майданчик. ФОТО
Сьогодні, 16:35
У Луцьку просять навести порядок на дитячому майданчику, що поблизу будинку на вулиці Кравчука, 42а.
Про це на платформі "Відкрите місто" написала користувачка Ольга С.
За словами жінки, навпроти будинку на вулиці Кравчука, 42а колись був облаштований дитячий майданчик, та вже декілька років за ним ніхто не доглядає. "Лавки та смітники поламані, дерева посохли. Дитяча гірка та гойдалка покриті іржею, пісочниця поламана. Також періодично є проблеми з прибиранням сміття. Нещодавно там з'явилась велика купа піску, по якій тепер лазять діти. Прошу вияснити, хто має обслуговувати це місце, та навести там порядок", - йдеться у повідомленні.
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Про це на платформі "Відкрите місто" написала користувачка Ольга С.
За словами жінки, навпроти будинку на вулиці Кравчука, 42а колись був облаштований дитячий майданчик, та вже декілька років за ним ніхто не доглядає. "Лавки та смітники поламані, дерева посохли. Дитяча гірка та гойдалка покриті іржею, пісочниця поламана. Також періодично є проблеми з прибиранням сміття. Нещодавно там з'явилась велика купа піску, по якій тепер лазять діти. Прошу вияснити, хто має обслуговувати це місце, та навести там порядок", - йдеться у повідомленні.
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