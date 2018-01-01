18 вересня у Луцьку – день жалоби
Сьогодні, 17:07
У Луцьку вівторок, 18 вересня, оголосили днем жалоби.
Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
У зв’язку з перепохованням останків загиблого під час виконання завдань антитерористичної операції військовослужбовця Юрія Лавренчука у вівторок, 18 вересня, оголошено днем жалоби.
На знак скорботи буде приспущено Державний Прапор України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях міської ради, підприємств, установ, організацій державної, комунальної та інших форм власності на території міста.
У цей день обмежили проведення розважально-концертних заходів на території міста, заборонено звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, в громадському транспорті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
У зв’язку з перепохованням останків загиблого під час виконання завдань антитерористичної операції військовослужбовця Юрія Лавренчука у вівторок, 18 вересня, оголошено днем жалоби.
На знак скорботи буде приспущено Державний Прапор України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях міської ради, підприємств, установ, організацій державної, комунальної та інших форм власності на території міста.
У цей день обмежили проведення розважально-концертних заходів на території міста, заборонено звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, в громадському транспорті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку помоляться за душі загиблих байкерів
Сьогодні, 17:22
18 вересня у Луцьку – день жалоби
Сьогодні, 17:07
Центр німецької мови в Луцьку запрошує на навчання
Сьогодні, 17:05
Кір на Волині: кількість хворих зросла
Сьогодні, 17:01
StandUp до прем’єри в кінотеатрі PremierCity*
Сьогодні, 16:58