18 вересня у Луцьку – день жалоби





Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт, - йдеться на сайті Луцької міської ради.



У зв’язку з Юрія Лавренчука у вівторок, 18 вересня, оголошено днем жалоби.



На знак скорботи буде приспущено Державний Прапор України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях міської ради, підприємств, установ, організацій державної, комунальної та інших форм власності на території міста.



У цей день обмежили проведення розважально-концертних заходів на території міста, заборонено звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, в громадському транспорті.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку вівторок, 18 вересня, оголосили днем жалоби.Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт, - йдеться на сайті Луцької міської ради.У зв’язку з перепохованням останків загиблого під час виконання завдань антитерористичної операції військовослужбовцяу вівторок, 18 вересня, оголошено днем жалоби.На знак скорботи буде приспущено Державний Прапор України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях міської ради, підприємств, установ, організацій державної, комунальної та інших форм власності на території міста.У цей день обмежили проведення розважально-концертних заходів на території міста, заборонено звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, в громадському транспорті.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію