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18 вересня у Луцьку – день жалоби

18 вересня у Луцьку – день жалоби
У Луцьку вівторок, 18 вересня, оголосили днем жалоби.

Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт, - йдеться на сайті Луцької міської ради.

У зв’язку з перепохованням останків загиблого під час виконання завдань антитерористичної операції військовослужбовця Юрія Лавренчука у вівторок, 18 вересня, оголошено днем жалоби.

На знак скорботи буде приспущено Державний Прапор України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях міської ради, підприємств, установ, організацій державної, комунальної та інших форм власності на території міста.

У цей день обмежили проведення розважально-концертних заходів на території міста, заборонено звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, в громадському транспорті.




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Теги: день жалоби, смерть, атовець
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