У Луцьку помоляться за душі загиблих байкерів





У вівторок, 18 вересня, о 20:00 у Хрестовоздвиженському храмі м.Луцька (вул.Теремнівська 96а) відбудеться панахида за душі загиблих байкерів.



Присутні байкери та священнослужителі Волинської єпархії УПЦ помоляться за упокій тих, хто трагічно відійшов у вічність.



"Таке вшанування відбувається вже не перший рік, байкери щорічно збираються у православному храмі, щоб згадати у молитві загиблих друзів", - повідомив голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської єпархії УПЦ МП, протоієрей Валентин Марчук.



Довідково:



День пам'яті загиблих мотоциклістів (байкерів) — всеукраїнський день пам'яті, який щорічно відзначають 18 вересня в пам'ять про Анну Мішуткіну, яка загинула в Сімферополі 2008 року.



16 вересня 2008 року містом Сімферополь їхав автомобіль «Бентлі континенталь» (вартість понад $200.000). За кермом перебував Віталій Файнґольд — син екс-депутата та мільйонера Йосифа Файнґольда. У районі залізничного вокзалу біля «Макдональдса», рухаючись зі швидкістю 200 км/год Віталій не пропустив мотоцикл Suzuki, що рухався головною дорогою. Унаслідок ДТП як мотоцикл, так і водія-мотоцикла просто розірвало на шматки. Водієм була 25-річна Анна Мішуткіна, байкерський нік «Нікіта́». Аня організувала в Криму байкерський рух для дівчат під назвою «Дочери ветра». Без матері залишилася донька Єва, які тоді було 5 років. Віталій Файнґольд визнав себе винним, але досі на волі.



Байкери всієї України підтримали ідею зробити день похорону Ані щорічним днем пам'яті загиблих байкерів. 18-го вересня байкери організовують мотоколони центральними вулицями міст, запалюють в центрі міст свічки, відвідують панахиди, проводять збір біля Пам'ятник загиблим байкерам у Білій Церкві. Тиха хвилина мовчання обов'язково завершується ревом потужних двигунів.



У цей день серед байкерів є негласне табу — не осуджувати, не обговорювати і не звинувачувати автомобілістів, в тому числі винуватців ДТП. Важливіше нагадувати всім про дотримання правил дорожнього руху.

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