Де у Луцьку не буде світла 18 вересня





Про це повідомили на офіційному сайті луцької мерії.



Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у вівторок, 18 вересня, з 9.00 до 17.00 буде припинене електропостачання за такими адресами:



- вул. Лугова, 2;



- вул. Паркова, 3-13.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стало відомо, мешканці яких вулиць у Луцьку сидітимуть без світла у вівторок.Про це повідомили на офіційному сайті луцької мерії.Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у вівторок, 18 вересня, з 9.00 до 17.00 буде припинене електропостачання за такими адресами:- вул. Лугова, 2;- вул. Паркова, 3-13.

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