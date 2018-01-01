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Де у Луцьку не буде світла 18 вересня

Де у Луцьку не буде світла 18 вересня
Стало відомо, мешканці яких вулиць у Луцьку сидітимуть без світла у вівторок.

Про це повідомили на офіційному сайті луцької мерії.

Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у вівторок, 18 вересня, з 9.00 до 17.00 буде припинене електропостачання за такими адресами:

- вул. Лугова, 2;

- вул. Паркова, 3-13.

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Теги: світло, електропостачання
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