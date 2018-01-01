Де у Луцьку не буде світла 18 вересня
Сьогодні, 19:00
Стало відомо, мешканці яких вулиць у Луцьку сидітимуть без світла у вівторок.
Про це повідомили на офіційному сайті луцької мерії.
Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у вівторок, 18 вересня, з 9.00 до 17.00 буде припинене електропостачання за такими адресами:
- вул. Лугова, 2;
- вул. Паркова, 3-13.
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Про це повідомили на офіційному сайті луцької мерії.
Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у вівторок, 18 вересня, з 9.00 до 17.00 буде припинене електропостачання за такими адресами:
- вул. Лугова, 2;
- вул. Паркова, 3-13.
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