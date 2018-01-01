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Сашко Положинський заспіває джаз з оркестром

Сашко Положинський заспіває джаз з оркестром
Відомий співак з Луцька Сашко Положинський влаштує джазовий концерт.

21 вересня о 20.00 у Caribbean Club Concert Hall Олександр Положинський презентує справжній джазовий концерт, - повідомляє gazeta.ua.

"Приємні сюрпризи, позитивні несподіванки і море задоволення" - охарактеризував Олександр Положинський майбутній концерт.

Навесні 30-го березня лідер гурту Тартак - Олександр Положинський вже брав участь у проекті та співав у джазі. І був повний аншлаг.

Давно знайомі композиції у незвичайній обробці співав весь зал. Годі й казати, що Олександра не відпустили без кількох виходів на біс.

Автор пісень і засновник гурту Тартак, телеведучий і шоумен, лідер проекту Був'є знову виступить на шоу STAR & ORCHESTRA у супроводі джазового оркестру Kaska Records Band.

"Не вважаю себе великим шанувальником і, тим більше, знавцем джазу. Та впевнений, що у всьому джазовому різноманітті є багато музики та музикантів, здатних мене і втішити, і надихнути" - зізнається Олександр.

Довідково:

Олександр неодноразово вдавався до музичних експериментів: випускав платівку з народним колективом "Гуляйгород", співав твори українських класиків разом із Орестом Крисою та Едуардом Приступою. А тепер долучився до джазу.

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Теги: Олександр Положинський, творчість
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