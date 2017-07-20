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У селі селі на Волині взялися за дорогу, яку не ремонтували півстоліття

У селі селі на Волині взялися за дорогу, яку не ремонтували півстоліття
На вулиці Шевченка в Ощеві, що у Горохівському районі, яку по-сільськи звуть «Примусовою», востаннє асфальтне покриття клали ще у 70-х роках минулого століття.

З цього часу кілька разів проводили ямкові ремонти, проте сильні морози та важка сільськогосподарська техніка брали своє: кількість вибоїн збільшувалася. Та от напередодні Дня незалежності України вздовж цієї вулиці, а також інших в Ощеві та Терешківцях на місцях, де були ями з’явився новий асфальт, - пише Район.Горохів.

Голова Терешківцівської сільської ради Тамара Войтович розповідає, що на ремонт доріг у селах цьогоріч виділили 130 тисяч гривень, ще 70 тисяч попередньо заклали на цю справу у бюджеті громади. Для виконання робіт найняли бригаду приватного підприємця Карапета Асатуряна. Значну частину робіт уже встигли виконати.

До слова, цьогоріч стараннями сільської ради на кладовищі в Ощеві встановлюють нову огорожу, на придбання якої виділили 100 тисяч гривень, до місцевої школи планують закупити 4 нові дошки та звукову апаратуру, на які загалом витратять 23 тисячі 480 гривень.

Тамара Войтович також мовить, що Терешківцівська сільрада – одна з небагатьох у районі, які компенсовують із власного бюджету вартість харчування учнів молодших класів, а це немало-небагато 1445 гривень в рік на одну дитину. Словом, жителям громади є чим гордитися.

У селі селі на Волині взялися за дорогу, яку не ремонтували півстоліття
У селі селі на Волині взялися за дорогу, яку не ремонтували півстоліття
У селі селі на Волині взялися за дорогу, яку не ремонтували півстоліття
У селі селі на Волині взялися за дорогу, яку не ремонтували півстоліття
У селі селі на Волині взялися за дорогу, яку не ремонтували півстоліття

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Теги: дорога, ремонт, благоустрій
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