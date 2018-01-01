Робив «сонечко» на гойдалці: трагічно загинув юнак





У Чернівецькій області загинув 18-річний студент після невдалої спроби зробити на гойдалці повне обертання – так зване «сонечко», - пише



Як повідомили кореспонденту у Сторожинецькій районній лікарні, нещасний випадок стався 16 вересня приблизно о 20.20 у парку імені Федьковича у місті Сторожинець.



Студент місцевого лісового коледжу, житель Хотинського району, смертельно травмувався, гойдаючись на гойдалці. Читайте також У Львові через різкий запах газу зі школи евакуювали понад 400 учнів За словами очевидців, юнак намагався зробити на гойдалці «сонечко» - повне обертання, однак не втримався на верхній точці та впав на землю, після чого гойдалка повернулася і вдарила його. Очевидці пригоди викликали «швидку».



Юнака доставили до Сторожинецької районної лікарні, а звідти вирішили доправити до медичного закладу в Чернівцях. Проте хлопець помер у в дорозі у кареті швидкої медичної допомоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Юнак не зміг зробити повне обертання і впав на землю, після чого гойдалка повернулася та вдарила його. Хлопець помер у кареті "швидкої".У Чернівецькій області загинув 18-річний студент після невдалої спроби зробити на гойдалці повне обертання – так зване «сонечко», - пише Уніан Як повідомили кореспонденту у Сторожинецькій районній лікарні, нещасний випадок стався 16 вересня приблизно о 20.20 у парку імені Федьковича у місті Сторожинець.Студент місцевого лісового коледжу, житель Хотинського району, смертельно травмувався, гойдаючись на гойдалці. Читайте також У Львові через різкий запах газу зі школи евакуювали понад 400 учнів За словами очевидців, юнак намагався зробити на гойдалці «сонечко» - повне обертання, однак не втримався на верхній точці та впав на землю, після чого гойдалка повернулася і вдарила його. Очевидці пригоди викликали «швидку».Юнака доставили до Сторожинецької районної лікарні, а звідти вирішили доправити до медичного закладу в Чернівцях. Проте хлопець помер у в дорозі у кареті швидкої медичної допомоги.

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