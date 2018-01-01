У луцькому «Сіті парку» змінився графік тренувань у спортивних секціях





Оздоровлюватися, розважатись та змагатись восени можна буде уже за оновленим графіком, - пише



Адже у рамках Соціальної програми Андрія Покровського "Ми свідомі" діють безкоштовні спортивні секції для дітей з футболу, баскетболу, волейболу та тенісу, - нагадують на Facebook-сторінці Громадянського Руху "СВІДОМІ".



Відтепер зміцнювати своє здоров'я та розвиватись школярі зможуть з понеділка по суботу з 10 до 13 год, а також з 15 до 18 год.



Сучасний та безпечний спортмайданчик перебуває у вільному доступі щодня з 9 до 21 год за умови попереднього бронювання.



Записатися у секції та безоплатно забронювати майданчик можна за телефонами: 066 721 34 37 або 095 721 34 37.

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