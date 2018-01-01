Якою буде погода в Луцьку у вівторок, 18 вересня





Без опадів, - повідомляє sinoptik.ua.



Удень температура повітря сягне позначки +24°, вночі - лише +11°.



Народний прогноз погоди: 18 вересня вшановується пам'ять преподобного Афанасія Брестського. Погоду цього дня наші пращури визначали за горобиною: якщо в лісі її багато – осінь буде дощовою, а мало – сухою. Якщо листя на горобині пожовкло рано, осінь та зима буде ранньою і холодною.



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