вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Якою буде погода в Луцьку у вівторок, 18 вересня

Якою буде погода в Луцьку у вівторок, 18 вересня
У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора.

Без опадів, - повідомляє sinoptik.ua.

Удень температура повітря сягне позначки +24°, вночі - лише +11°.

Народний прогноз погоди: 18 вересня вшановується пам'ять преподобного Афанасія Брестського. Погоду цього дня наші пращури визначали за горобиною: якщо в лісі її багато – осінь буде дощовою, а мало – сухою. Якщо листя на горобині пожовкло рано, осінь та зима буде ранньою і холодною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Центр німецької мови в Луцьку запрошує на навчання
У ресторані на Рівненщині потруїлися волиняни: 13-річна дівчинка – у лікарні
Антисанітарія та обдерті стіни: показали гуртожиток, з якого вигнали луцького студента
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Промінь» дарує квиток на виставу*
Сьогодні, 20:18
Якою буде погода в Луцьку у вівторок, 18 вересня
Сьогодні, 20:00
Не 30 і не 40: Кабмін спрогнозував курс долара на 2019 рік
Сьогодні, 19:46
У луцькому «Сіті парку» змінився графік тренувань у спортивних секціях
Сьогодні, 19:36
Робив «сонечко» на гойдалці: трагічно загинув юнак
Сьогодні, 19:15
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 15 і 16 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 15 і 16 вересня
14 вересень, 20:00
Погода в Луцьку на 14 вересня Погода в Луцьку на 14 вересня
13 вересень, 19:53
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 13 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 13 вересня
12 вересень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 12 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 12 вересня
11 вересень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Промінь» дарує квиток на виставу*
Сьогодні, 20:18
 0
Якою буде погода в Луцьку у вівторок, 18 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
Не 30 і не 40: Кабмін спрогнозував курс долара на 2019 рік
Сьогодні, 19:46
 0
У луцькому «Сіті парку» змінився графік тренувань у спортивних секціях
Сьогодні, 19:36
 0
Робив «сонечко» на гойдалці: трагічно загинув юнак
Сьогодні, 19:15
 0
Медіа
відео
1/8