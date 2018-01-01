Якою буде погода в Луцьку у вівторок, 18 вересня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора.
Без опадів, - повідомляє sinoptik.ua.
Удень температура повітря сягне позначки +24°, вночі - лише +11°.
Народний прогноз погоди: 18 вересня вшановується пам'ять преподобного Афанасія Брестського. Погоду цього дня наші пращури визначали за горобиною: якщо в лісі її багато – осінь буде дощовою, а мало – сухою. Якщо листя на горобині пожовкло рано, осінь та зима буде ранньою і холодною.
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Без опадів, - повідомляє sinoptik.ua.
Удень температура повітря сягне позначки +24°, вночі - лише +11°.
Народний прогноз погоди: 18 вересня вшановується пам'ять преподобного Афанасія Брестського. Погоду цього дня наші пращури визначали за горобиною: якщо в лісі її багато – осінь буде дощовою, а мало – сухою. Якщо листя на горобині пожовкло рано, осінь та зима буде ранньою і холодною.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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