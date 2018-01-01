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Аби врятувати зубрів, волинські екологи співпрацюватимуть з польськими

Аби врятувати зубрів, волинські екологи співпрацюватимуть з польськими
Волинські екологи взяли участь у міжнародній науковій конференції «Зубри в долині Сяну», організованій «Товариством любителів Зубрів».

Конференція відбулася в селі Мучне Підкарпатського воєводства Польщі, - повідомили у Національному природному парку «Цуманська пуща».

На конференції директор Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» Ігор Квач розповів ситуацію із популяцією зубрів в Україні та Цуманській пущі.

Цікавим і плідним також був обмін досвідом із закордонними колегами щодо заходів збереження і відновлення регіональних природних популяцій зубра в долині річки Сян на землях історичного ареалу зубра; узгодження спільних дій по реінтродукції зубрів у Цуманську пущу.

Слід зазначити, що польська субпопуляція зубрів на території та в околицях Бещадського національного парку має стабільну динаміку і нараховує (за останніми обліками) в межах 500 особин, що свідчить про успішність впровадження охоронних та відтворювальних заходів.

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Теги: зубр, Волинь
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