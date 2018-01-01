На Волинь привезуть тіло загиблого Героя

Юрія Лавренчука, яке привезуть на Волинь завтра, 18 вересня.



Про це повідомили на сторінці ГО «Автомайдан України» у Facebook.



Як ідеться у повідомленні, зустріч траурного кортежу з тілом загиблого в Іловайському котлі волинянина Юрія Лавренчука відбудеться 18 вересня орієнтовно о 07:00 на Цуманському посту.



Колона прямуватиме до Луцька, а далі до села Старосілля Маневицького району (біля селища Колки) де відбудеться поминальна служба.



«О 12.00 зустрічаємо траурний кортеж біля знаку Луцьк зі сторони міста Ківерці (біля території військової частини). Колоную рухаємось до центральної площі міста до Свято-Троїцького Собору», - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Небайдужих краян закликають зустріти тіло загиблого під час Іловайської трагедії, якезавтра, 18 вересня.Про це повідомили на сторінці ГО «Автомайдан України» у Facebook.Як ідеться у повідомленні, зустріч траурного кортежу з тілом загиблого в Іловайському котлі волинянина Юрія Лавренчука відбудеться 18 вересня орієнтовно о 07:00 на Цуманському посту.Колона прямуватиме до Луцька, а далі до села Старосілля Маневицького району (біля селища Колки) де відбудеться поминальна служба.«О 12.00 зустрічаємо траурний кортеж біля знаку Луцьк зі сторони міста Ківерці (біля території військової частини). Колоную рухаємось до центральної площі міста до Свято-Троїцького Собору», - йдеться у повідомленні.

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