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На Волинь привезуть тіло загиблого Героя

На Волинь привезуть тіло загиблого Героя
Небайдужих краян закликають зустріти тіло загиблого під час Іловайської трагедії Юрія Лавренчука, яке привезуть на Волинь завтра, 18 вересня.

Про це повідомили на сторінці ГО «Автомайдан України» у Facebook.

Як ідеться у повідомленні, зустріч траурного кортежу з тілом загиблого в Іловайському котлі волинянина Юрія Лавренчука відбудеться 18 вересня орієнтовно о 07:00 на Цуманському посту.

Колона прямуватиме до Луцька, а далі до села Старосілля Маневицького району (біля селища Колки) де відбудеться поминальна служба.

«О 12.00 зустрічаємо траурний кортеж біля знаку Луцьк зі сторони міста Ківерці (біля території військової частини). Колоную рухаємось до центральної площі міста до Свято-Троїцького Собору», - йдеться у повідомленні.

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Теги: атовець, поховання, Луцьк, Старосілля, Юрій Лавренчук, боєць, Схід, Іловайськ
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