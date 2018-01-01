вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Після сварки з жінкою п’яний волинянин побив патрульного

Після сварки з жінкою п’яний волинянин побив патрульного
Ковельські патрульні затримали нетверезого сімейного дебошира, якому загрожує кримінал.

Про це повідомили у прес-службі управління патрульної поліції Волинської області.

патрульні в Ковелі сьогодні, 17 вересня, отримали виклик, що чоловік вчиняє сварку зі співмешканкою. 37-річний порушник почав лаятись на адресу правоохоронців, розпускати руки, шарпати за формений одяг.

При затриманні дебошир заподіяв тілесне ушкодження інспектору патрульної поліції.

Порушника освідували, мав у 6 разів перевищену норму алкоголю в крові. Далі його доставили до міськвідділу, де оформили необхідні матеріали.

Про інцидент повідомили слідчо-оперативну групу: тепер за завдання ушкоджень патрульному йому загрожує ще й кримінальна відповідальність.

Після сварки з жінкою п’яний волинянин побив патрульного

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: патрульні, поліція, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Центр німецької мови в Луцьку запрошує на навчання
У ресторані на Рівненщині потруїлися волиняни: 13-річна дівчинка – у лікарні
Антисанітарія та обдерті стіни: показали гуртожиток, з якого вигнали луцького студента
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Навколишні села не хочуть об’єднуватися з Луцьком
Сьогодні, 21:55
Після сварки з жінкою п’яний волинянин побив патрульного
Сьогодні, 21:38
На Волинь привезуть тіло загиблого Героя
Сьогодні, 21:18
Аби врятувати зубрів, волинські екологи співпрацюватимуть з польськими
Сьогодні, 21:10
«Промінь» дарує квиток на виставу*
Сьогодні, 20:18
Схожі новини
Патрульну поліцію Волині поповнили нові працівники. ФОТО Патрульну поліцію Волині поповнили нові працівники. ФОТО
23 червень, 15:01
У селі під Луцьком донеччанин вкрав велосипед. ВІДЕО У селі під Луцьком донеччанин вкрав велосипед. ВІДЕО
Сьогодні, 16:14
Волинські правоохоронці розшукують 15-річну дівчинку. ФОТО Волинські правоохоронці розшукують 15-річну дівчинку. ФОТО
Сьогодні, 16:02
У Луцьку в чоловіка вилучили сумку з боєприпасами У Луцьку в чоловіка вилучили сумку з боєприпасами
Сьогодні, 11:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Навколишні села не хочуть об’єднуватися з Луцьком
Сьогодні, 21:55
 0
Після сварки з жінкою п’яний волинянин побив патрульного
Сьогодні, 21:38
 0
На Волинь привезуть тіло загиблого Героя
Сьогодні, 21:18
 0
Аби врятувати зубрів, волинські екологи співпрацюватимуть з польськими
Сьогодні, 21:10
 0
«Промінь» дарує квиток на виставу*
Сьогодні, 20:18
 0
Медіа
відео
1/8