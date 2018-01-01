Після сварки з жінкою п’яний волинянин побив патрульного

Ковельські патрульні затримали нетверезого сімейного дебошира, якому загрожує кримінал.Про це повідомили у прес-службі управління патрульної поліції Волинської області.патрульні в Ковелі сьогодні, 17 вересня, отримали виклик, що чоловік вчиняє сварку зі співмешканкою. 37-річний порушник почав лаятись на адресу правоохоронців, розпускати руки, шарпати за формений одяг.При затриманні дебошир заподіяв тілесне ушкодження інспектору патрульної поліції.Порушника освідували, мав у 6 разів перевищену норму алкоголю в крові. Далі його доставили до міськвідділу, де оформили необхідні матеріали.Про інцидент повідомили слідчо-оперативну групу: тепер за завдання ушкоджень патрульному йому загрожує ще й кримінальна відповідальність.