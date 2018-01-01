Після сварки з жінкою п’яний волинянин побив патрульного
Сьогодні, 21:38
Ковельські патрульні затримали нетверезого сімейного дебошира, якому загрожує кримінал.
Про це повідомили у прес-службі управління патрульної поліції Волинської області.
патрульні в Ковелі сьогодні, 17 вересня, отримали виклик, що чоловік вчиняє сварку зі співмешканкою. 37-річний порушник почав лаятись на адресу правоохоронців, розпускати руки, шарпати за формений одяг.
При затриманні дебошир заподіяв тілесне ушкодження інспектору патрульної поліції.
Порушника освідували, мав у 6 разів перевищену норму алкоголю в крові. Далі його доставили до міськвідділу, де оформили необхідні матеріали.
Про інцидент повідомили слідчо-оперативну групу: тепер за завдання ушкоджень патрульному йому загрожує ще й кримінальна відповідальність.
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Про це повідомили у прес-службі управління патрульної поліції Волинської області.
патрульні в Ковелі сьогодні, 17 вересня, отримали виклик, що чоловік вчиняє сварку зі співмешканкою. 37-річний порушник почав лаятись на адресу правоохоронців, розпускати руки, шарпати за формений одяг.
При затриманні дебошир заподіяв тілесне ушкодження інспектору патрульної поліції.
Порушника освідували, мав у 6 разів перевищену норму алкоголю в крові. Далі його доставили до міськвідділу, де оформили необхідні матеріали.
Про інцидент повідомили слідчо-оперативну групу: тепер за завдання ушкоджень патрульному йому загрожує ще й кримінальна відповідальність.
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