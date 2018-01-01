Алкорекорд: у Луцьку затримали п’яного водія. ФОТО
Сьогодні, 22:01
Патрульні поліцейські у Луцьку затримали водія, вміст алкоголю у крові якого перевищував норму у 15 разів.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у Telegram.
У Луцьку патрульні поліцейські на вулиці Стефаника затримали нетверезого водія на автомобілі Audi.
Вміст алкоголю у крові чоловіка перевищував норму у 15 разів.
«Білий день: він міг когось вбити, але інспектори цьому запобігли!» - йдеться в повідомленні.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у Telegram.
У Луцьку патрульні поліцейські на вулиці Стефаника затримали нетверезого водія на автомобілі Audi.
Вміст алкоголю у крові чоловіка перевищував норму у 15 разів.
«Білий день: він міг когось вбити, але інспектори цьому запобігли!» - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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