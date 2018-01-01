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Алкорекорд: у Луцьку затримали п’яного водія. ФОТО

Алкорекорд: у Луцьку затримали п’яного водія. ФОТО
Патрульні поліцейські у Луцьку затримали водія, вміст алкоголю у крові якого перевищував норму у 15 разів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у Telegram.

У Луцьку патрульні поліцейські на вулиці Стефаника затримали нетверезого водія на автомобілі Audi.

Вміст алкоголю у крові чоловіка перевищував норму у 15 разів.

«Білий день: він міг когось вбити, але інспектори цьому запобігли!» - йдеться в повідомленні.

Алкорекорд: у Луцьку затримали п’яного водія. ФОТО

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Теги: п'яний водій, Луцьк
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