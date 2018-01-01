Алкорекорд: у Луцьку затримали п’яного водія. ФОТО

Патрульні поліцейські у Луцьку затримали водія, вміст алкоголю у крові якого перевищував норму у 15 разів.Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у Telegram.У Луцьку патрульні поліцейські на вулиці Стефаника затримали нетверезого водія на автомобілі Audi.Вміст алкоголю у крові чоловіка перевищував норму у 15 разів.«Білий день: він міг когось вбити, але інспектори цьому запобігли!» - йдеться в повідомленні.