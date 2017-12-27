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На Волині перевірять підстави для роздачі дозволів на «травмати»

На Волині перевірять підстави для роздачі дозволів на «травмати»
Громадська рада при Волинській ОДА ініціює проведення моніторингу діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку.

Про це у Facebook написав голова громадської ради Юрій Моклиця.

За словами Моклиці, громадська рада при Волинській ОДА розпочинає «моніторинг та аудит діяльності громадських формувань області на предмет їх реальної діяльності та кількості виданої травматичної зброї».

Окрім того, активісти напрацьовують проект рішення про визнання добровольців учасниками бойових дій на рівні області.

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Теги: активісти, Волинь
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