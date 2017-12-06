Луценко прокоментував екстрадицію Тумгоєва. ВІДЕО

Юрій Луценко стверджує, що Тимур Тумгоєв перебував у міжнародному розшуку за червоною карткою Інтерполу. Після затримання він визнав, що був у лавах ісламістів з ІДІЛ.



На цьому наголосив генпрокурор під час брифінгу у понеділок, 17 вересня, - передає



Луценко зауважив, що якщо Тумгоєв хотів підтвердити свою участь у бойових діях на сході України – він мав два роки часу. Саме стільки тривала екстрадиційна перевірка.







«За два роки процесу над Тумгоєвим, який розшукується за червоною карткою Інтерполу за участь у міжнародно визнаній терористичній організації ІДІЛ на території Сирії, про що він особисто підписав протокол у момент затримання. Ним, його адвокатами, або його побратимами не було повідомлено про ймовірну його участь у будь-якому з добровольчих батальйонів або ЗСУ», – заявив Луценко.



Своєю чергою, правозахисник Борис Захаров заявив: упевнений, що Тумгоєв не пов'язаний з бойовиками ІДІЛ. Такі висновки він зробив на основі спілкування з його бойовими побратимами.



«Ми впевнені, що справа про ІДІЛ сфабрикована… Ми вважаємо, що ця видача – незаконна і з точки зору нашого вітчизняного законодавства, і з точки зору міжнародних норм. Тому що було рішення комітету ООН з прав людини з вимогою призупинити екстрадицію до розслідування цього питання. (Тумгоєву – ред.) залишилася касаційна інстанція. На нашу думку, це є порушенням, бо він мав усі права пройти ще касаційну інстанцію», - заявив він.







Нагадаємо, сьогодні, 17 вересня, сталися сутички під ГПУ. Конфлікт між правоохоронцями і протестувальниками спалахнув опівдні.



Зранку під стінами відомства зібралися представники правих сил через те, що ГПУ екстрадувала інгуша Тимура Тумгоєва в Росію за запитом Федеральної служби безпеки. Він звертався до міграційної служби України з проханням по притулок, однак Тумгоєву відмовили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Генпрокурорстверджує, щоперебував у міжнародному розшуку за червоною карткою Інтерполу. Після затримання він визнав, що був у лавах ісламістів з ІДІЛ.На цьому наголосив генпрокурор під час брифінгу у понеділок, 17 вересня, - передає 5 канал Луценко зауважив, що якщо Тумгоєв хотів підтвердити свою участь у бойових діях на сході України – він мав два роки часу. Саме стільки тривала екстрадиційна перевірка.«За два роки процесу над Тумгоєвим, який розшукується за червоною карткою Інтерполу за участь у міжнародно визнаній терористичній організації ІДІЛ на території Сирії, про що він особисто підписав протокол у момент затримання. Ним, його адвокатами, або його побратимами не було повідомлено про ймовірну його участь у будь-якому з добровольчих батальйонів або ЗСУ», – заявив Луценко.Своєю чергою, правозахисникзаявив: упевнений, що Тумгоєв не пов'язаний з бойовиками ІДІЛ. Такі висновки він зробив на основі спілкування з його бойовими побратимами.«Ми впевнені, що справа про ІДІЛ сфабрикована… Ми вважаємо, що ця видача – незаконна і з точки зору нашого вітчизняного законодавства, і з точки зору міжнародних норм. Тому що було рішення комітету ООН з прав людини з вимогою призупинити екстрадицію до розслідування цього питання. (Тумгоєву – ред.) залишилася касаційна інстанція. На нашу думку, це є порушенням, бо він мав усі права пройти ще касаційну інстанцію», - заявив він.Нагадаємо, сьогодні, 17 вересня,. Конфлікт між правоохоронцями і протестувальниками спалахнув опівдні.Зранку під стінами відомства зібралися представники правих сил через те, що ГПУ екстрадувала інгуша Тимура Тумгоєва в Росію за запитом Федеральної служби безпеки. Він звертався до міграційної служби України з проханням по притулок, однак Тумгоєву відмовили.

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