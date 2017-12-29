На Волині зростає рівень захворювання на педикульоз





Про це повідомив Центр громадського здоров здоров’я МОЗ України, передає



Згідно з інформацією відомства, найбільш суттєве зростання медики зафіксували у Кіровоградській – на 36,69 %, Луганській – на 24,65%, Одеській – на 22,09%, Тернопільській – на 19,05%, Волинській – на 14,55 % - областях.



Також МОЗ зазначило, що в низці областей фіксується ріст ураженості серед дорослого населення.



Загалом же у 2016 році було зареєстровано 15453 випадків захворювання на педикульоз і фтиріоз, у 2017 році – 15813. За 7 місяців 2018 року зареєстровано 8144 випадків захворювання на педикульоз і фтиріоз, тоді як за 7 місяців 2017 року їх було 8454.



Згідно з даними МОЗ, педикульоз переважно реєструється серед дітей у віці 0 – 17 років. Наразі така категорія хворих становить 92,5% проти 77,4% у попередньому році. В організованих дитячих колективах найбільш уражені діти, які відвідують спеціалізовані школи I-III ступеня та дитячі дошкільні заклади.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров’я торік зафіксувало зростання рівня захворюваності на педикульоз і фтиріоз у 11 регіонах України. Волинь – серед лідерів.Про це повідомив Центр громадського здоров здоров’я МОЗ України, передає УНН Згідно з інформацією відомства, найбільш суттєве зростання медики зафіксували у Кіровоградській – на 36,69 %, Луганській – на 24,65%, Одеській – на 22,09%, Тернопільській – на 19,05%, Волинській – на 14,55 % - областях.Також МОЗ зазначило, що в низці областей фіксується ріст ураженості серед дорослого населення.Загалом же у 2016 році було зареєстровано 15453 випадків захворювання на педикульоз і фтиріоз, у 2017 році – 15813. За 7 місяців 2018 року зареєстровано 8144 випадків захворювання на педикульоз і фтиріоз, тоді як за 7 місяців 2017 року їх було 8454.Згідно з даними МОЗ, педикульоз переважно реєструється серед дітей у віці 0 – 17 років. Наразі така категорія хворих становить 92,5% проти 77,4% у попередньому році. В організованих дитячих колективах найбільш уражені діти, які відвідують спеціалізовані школи I-III ступеня та дитячі дошкільні заклади.

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