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На Волині зростає рівень захворювання на педикульоз

На Волині зростає рівень захворювання на педикульоз
Міністерство охорони здоров’я торік зафіксувало зростання рівня захворюваності на педикульоз і фтиріоз у 11 регіонах України. Волинь – серед лідерів.

Про це повідомив Центр громадського здоров здоров’я МОЗ України, передає УНН.

Згідно з інформацією відомства, найбільш суттєве зростання медики зафіксували у Кіровоградській – на 36,69 %, Луганській – на 24,65%, Одеській – на 22,09%, Тернопільській – на 19,05%, Волинській – на 14,55 % - областях.

Також МОЗ зазначило, що в низці областей фіксується ріст ураженості серед дорослого населення.

Загалом же у 2016 році було зареєстровано 15453 випадків захворювання на педикульоз і фтиріоз, у 2017 році – 15813. За 7 місяців 2018 року зареєстровано 8144 випадків захворювання на педикульоз і фтиріоз, тоді як за 7 місяців 2017 року їх було 8454.

Згідно з даними МОЗ, педикульоз переважно реєструється серед дітей у віці 0 – 17 років. Наразі така категорія хворих становить 92,5% проти 77,4% у попередньому році. В організованих дитячих колективах найбільш уражені діти, які відвідують спеціалізовані школи I-III ступеня та дитячі дошкільні заклади.


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Теги: здоров’я, лікарі, Волинь
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