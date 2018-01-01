У Луцьку 82-річна жінка півроку живе без електрики. ФОТО
Сьогодні, 01:10
У Луцьку 82-річна пані Лідія вже більш ніж півроку живе без електроенергії. Але лічильник постійно накручує кіловат-години, а вона ще й їх оплачує.
Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24.
У квартирі, в якій бабуся проживає вже близько 50 років, такі проблеми з електрикою почалися на початку весни 2018 року. Жінка пов’язує це із під’єднанням інтернету до сусідніх квартир. Однак жодного підтвердження цьому журналісти так і не знайшли.
Протягом всього цього часу старенька зверталася до різних інстанцій, проте належної допомоги так і не отримала.
Жінка в розпачі.
«Прийдуть, покрутять пробку, візьмуть 50 – 100 гривень і підуть», – розповідає пані Лідія.
Власниця квартири вже втомилася від безрезультатних візитів місцевих «геніїв-електриків», на яких за півроку пішло вже дві її пенсії (близько 3000 грн).
У понеділок, 17 вересня, за порадою знайомої написала заяву до ПрАТ «Волиньобленерго».
Позаяк лічильник в будинку опломбовано, а за законом жодна інша служба, крім цієї, не має до нього доступу.
«Ми до вас приїдемо встановити причину, чому немає світла, але електриків не надаємо, потрібно шукати самостійно», – переказала жінка слова розмови з працівником «Волиньобленерго».
Пенсіонерка стверджує, що готова заплатити будь-які «розумні» гроші, аби тільки їй допомогли зробити електрику в квартирі.
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Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24.
У квартирі, в якій бабуся проживає вже близько 50 років, такі проблеми з електрикою почалися на початку весни 2018 року. Жінка пов’язує це із під’єднанням інтернету до сусідніх квартир. Однак жодного підтвердження цьому журналісти так і не знайшли.
Протягом всього цього часу старенька зверталася до різних інстанцій, проте належної допомоги так і не отримала.
Жінка в розпачі.
«Прийдуть, покрутять пробку, візьмуть 50 – 100 гривень і підуть», – розповідає пані Лідія.
Власниця квартири вже втомилася від безрезультатних візитів місцевих «геніїв-електриків», на яких за півроку пішло вже дві її пенсії (близько 3000 грн).
У понеділок, 17 вересня, за порадою знайомої написала заяву до ПрАТ «Волиньобленерго».
Позаяк лічильник в будинку опломбовано, а за законом жодна інша служба, крім цієї, не має до нього доступу.
«Ми до вас приїдемо встановити причину, чому немає світла, але електриків не надаємо, потрібно шукати самостійно», – переказала жінка слова розмови з працівником «Волиньобленерго».
Пенсіонерка стверджує, що готова заплатити будь-які «розумні» гроші, аби тільки їй допомогли зробити електрику в квартирі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Проблема... Пишеться заява. Дзвінок майста диспечеру, що порушує пломбу на лічильнику.За годину провід проклали від щитка в підїзді до лвчильника в квартирі. На другий день приїхали і поставили нову пломбу. І дали акт. Все. Двічі без проблем міняли лічильник.
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