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Під Луцьком освятили пам’ятник воїну, який загинув на Донбасі. ФОТО

Під Луцьком освятили пам’ятник воїну, який загинув на Донбасі. ФОТО
На кладовищі у селі Гірка Полонка поблизу Луцька освятили пам’ятник волинянину Ігореві Климюку, який загинув на Луганщині від кулі снайпера.

Про це пише газета Волинь-нова.

Ігор Климюк загинув на Луганщині від снайперської кулі російського агресора 10 січня 2017 року. Мав позивний «Клим». Біля його могили на місцевому кладовищі зібралися батьки, рідні, побратими, громадськість села, щоб пом’янути героя, хоча його ім’я навічно вписане в стражденну історію України.

За християнською традицією, був освячений пам’ятник юному захиснику, який 22-річним навіки залишиться в серцях всіх, хто його знав. Обряд освячення здійснив настоятель храму, благочинний Володимир Присяжнюк.

15 вересня цього року йому виповнилося б тільки 24.


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Теги: атовець, поховання, Волинь
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