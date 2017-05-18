Ковельську поліклініку реорганізують
Сьогодні, 01:47
Майнова комісія рекомендувала Волиньраді підтримати рішення про реорганізацію комунального закладу «Ковельська поліклініка» Волинської обласної ради.
Про це повідомили у прес-службі представницького органу.
Пропонується реорганізувати комунальний заклад «Ковельська поліклініка» Волинської обласної ради шляхом перетворення у комунальне підприємство «Ковельська поліклініка Волинської обласної ради». Саме за таку редакцію проекту рішення проголосували більшість членів комісії.
Нагадаємо, законодавство не дозволяє фінансувати комунальний заклад «Ковельська поліклініка» з коштів медичної субвенції. Тому обласна рада змушена змінити статус цієї установи.
Депутат Святослав Кравчук зауважив, що реорганізувати поліклінку в комунальне підприємство - єдиний правильний вихід з ситуації, що склалася. Він вкотре висловив свою позицію: опікуватися поліклінікою повинна ковельська влада і використовувати її для потреб місцевих жителів.
Депутат Сергій Слабенко пропонував, щоб статут майбутнього комунального підприємства затверджувався на сесії обласної ради. Втім, депутати погодилися на те, щоб статут розробило управління охорони здоров'я ОДА. Затвердити документ може голова облради своїм розпорядженням після погодження з майновою чи профільною постійною комісією.
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Про це повідомили у прес-службі представницького органу.
Пропонується реорганізувати комунальний заклад «Ковельська поліклініка» Волинської обласної ради шляхом перетворення у комунальне підприємство «Ковельська поліклініка Волинської обласної ради». Саме за таку редакцію проекту рішення проголосували більшість членів комісії.
Нагадаємо, законодавство не дозволяє фінансувати комунальний заклад «Ковельська поліклініка» з коштів медичної субвенції. Тому обласна рада змушена змінити статус цієї установи.
Депутат Святослав Кравчук зауважив, що реорганізувати поліклінку в комунальне підприємство - єдиний правильний вихід з ситуації, що склалася. Він вкотре висловив свою позицію: опікуватися поліклінікою повинна ковельська влада і використовувати її для потреб місцевих жителів.
Депутат Сергій Слабенко пропонував, щоб статут майбутнього комунального підприємства затверджувався на сесії обласної ради. Втім, депутати погодилися на те, щоб статут розробило управління охорони здоров'я ОДА. Затвердити документ може голова облради своїм розпорядженням після погодження з майновою чи профільною постійною комісією.
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