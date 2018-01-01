Волинські футболістки стали чемпіонками України. ФОТО
Сьогодні, 05:16
Володимир-Волинська жіноча футбольна команда «Ладомир» у сезоні 2018 року стала чемпіоном України з футболу серед дівочих команд WU-14 Першої ліги.
Про це інформує Район. Володимир-Волинський.
У Калуші на Івано-Франківщині відбулося урочисте нагородження призерів та кращих гравців змагань.
Нагадаємо, тренер жіночої футбольної команди «Ладомир» - Олег Бортнік. Клуб створений на базі жіночої футбольної секції при Володимир-Волинській спеціалізованій школі-інтернат І-ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки».
Окрім того, за підсумками минулого сезону, футболістки володимирського «Ладомиру» потрапили в символічну збірну «Команда року-2017».
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Про це інформує Район. Володимир-Волинський.
У Калуші на Івано-Франківщині відбулося урочисте нагородження призерів та кращих гравців змагань.
Нагадаємо, тренер жіночої футбольної команди «Ладомир» - Олег Бортнік. Клуб створений на базі жіночої футбольної секції при Володимир-Волинській спеціалізованій школі-інтернат І-ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки».
Окрім того, за підсумками минулого сезону, футболістки володимирського «Ладомиру» потрапили в символічну збірну «Команда року-2017».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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