вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські футболістки стали чемпіонками України. ФОТО

Волинські футболістки стали чемпіонками України. ФОТО
Володимир-Волинська жіноча футбольна команда «Ладомир» у сезоні 2018 року стала чемпіоном України з футболу серед дівочих команд WU-14 Першої ліги.

Про це інформує Район. Володимир-Волинський.

У Калуші на Івано-Франківщині відбулося урочисте нагородження призерів та кращих гравців змагань.

Нагадаємо, тренер жіночої футбольної команди «Ладомир» - Олег Бортнік. Клуб створений на базі жіночої футбольної секції при Володимир-Волинській спеціалізованій школі-інтернат І-ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки».

Окрім того, за підсумками минулого сезону, футболістки володимирського «Ладомиру» потрапили в символічну збірну «Команда року-2017».


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: футбол, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Центр німецької мови в Луцьку запрошує на навчання
У ресторані на Рівненщині потруїлися волиняни: 13-річна дівчинка – у лікарні
Антисанітарія та обдерті стіни: показали гуртожиток, з якого вигнали луцького студента
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські футболістки стали чемпіонками України. ФОТО
Сьогодні, 05:16
Задушив і закопав: чоловік убив сина за плач
Сьогодні, 04:11
Coca-Cola випустить напій із марихуаною
Сьогодні, 03:05
Ковельську поліклініку реорганізують
Сьогодні, 01:47
У Луцьку 82-річна жінка півроку живе без електрики. ФОТО
Сьогодні, 01:10
Схожі новини
«Волинь» удома розгромила «Балкани» «Волинь» удома розгромила «Балкани»
16 вересень, 21:20
Екс-гравець «Волині» гратиме в «Динамо» Екс-гравець «Волині» гратиме в «Динамо»
12 вересень, 13:47
«Волинь» розгромно поступилася львів'янам «Волинь» розгромно поступилася львів'янам
08 вересень, 23:08
«Волинь» розгромила власних ультрас. ФОТО «Волинь» розгромила власних ультрас. ФОТО
07 вересень, 03:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські футболістки стали чемпіонками України. ФОТО
Сьогодні, 05:16
 0
Задушив і закопав: чоловік убив сина за плач
Сьогодні, 04:11
 0
Coca-Cola випустить напій із марихуаною
Сьогодні, 03:05
 0
Ковельську поліклініку реорганізують
Сьогодні, 01:47
 0
У Луцьку 82-річна жінка півроку живе без електрики. ФОТО
Сьогодні, 01:10
 0
Медіа
відео
1/8