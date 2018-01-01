Волинські футболістки стали чемпіонками України. ФОТО





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У Калуші на Івано-Франківщині відбулося урочисте нагородження призерів та кращих гравців змагань.



Нагадаємо, тренер жіночої футбольної команди «Ладомир» - Олег Бортнік. Клуб створений на базі жіночої футбольної секції при Володимир-Волинській спеціалізованій школі-інтернат І-ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки».



Окрім того, за підсумками минулого сезону, футболістки володимирського «Ладомиру» потрапили в символічну збірну «Команда року-2017».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Володимир-Волинська жіноча футбольна команда «Ладомир» у сезоні 2018 року стала чемпіоном України з футболу серед дівочих команд WU-14 Першої ліги.Про це інформує Район. Володимир-Волинський У Калуші на Івано-Франківщині відбулося урочисте нагородження призерів та кращих гравців змагань.Нагадаємо, тренер жіночої футбольної команди «Ладомир» -. Клуб створений на базі жіночої футбольної секції при Володимир-Волинській спеціалізованій школі-інтернат І-ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки».Окрім того, за підсумками минулого сезону, футболістки володимирського «Ладомиру» потрапили в символічну збірну «Команда року-2017».

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