Coca-Cola випустить напій із марихуаною





Компанія веде переговори з канадським виробником марихуани Aurora Cannabis Inc про спільне виробництво напою, - інформує



Йдеться про можливість збагатити газовану воду каннабідіол (КБД) – речовина, яка міститься в коноплі, здатна знімати біль, але не має жодних психоактивних властивостей.



Представник Coca-Cola Кент Ландерс зазначив, що його компанія зараз уважно вивчає досвід застосування непсихоактивного КБД на ринку безалкогольних напоїв.



«Цей напрямок швидко розвивається, але остаточне рішення ще не прийнято», – цитують його американські ЗМІ.



Водночас у канадській компанії Aurora Cannabis Inc підтвердили, що ведуть переговори про співпрацю з Coca-Cola і запевнили, що вони в них дуже зацікавлені.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Світовий гігант компанія Coca-Cola планує в особливий спосіб розширити серію своїх газованих напоїв.Компанія веде переговори з канадським виробником марихуани Aurora Cannabis Inc про спільне виробництво напою, - інформує 24 канал Йдеться про можливість збагатити газовану воду каннабідіол (КБД) – речовина, яка міститься в коноплі, здатна знімати біль, але не має жодних психоактивних властивостей.Представник Coca-Colaзазначив, що його компанія зараз уважно вивчає досвід застосування непсихоактивного КБД на ринку безалкогольних напоїв.«Цей напрямок швидко розвивається, але остаточне рішення ще не прийнято», – цитують його американські ЗМІ.Водночас у канадській компанії Aurora Cannabis Inc підтвердили, що ведуть переговори про співпрацю з Coca-Cola і запевнили, що вони в них дуже зацікавлені.

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