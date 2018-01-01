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Coca-Cola випустить напій із марихуаною

Coca-Cola випустить напій із марихуаною
Світовий гігант компанія Coca-Cola планує в особливий спосіб розширити серію своїх газованих напоїв.

Компанія веде переговори з канадським виробником марихуани Aurora Cannabis Inc про спільне виробництво напою, - інформує 24 канал.

Йдеться про можливість збагатити газовану воду каннабідіол (КБД) – речовина, яка міститься в коноплі, здатна знімати біль, але не має жодних психоактивних властивостей.

Представник Coca-Cola Кент Ландерс зазначив, що його компанія зараз уважно вивчає досвід застосування непсихоактивного КБД на ринку безалкогольних напоїв.

«Цей напрямок швидко розвивається, але остаточне рішення ще не прийнято», – цитують його американські ЗМІ.

Водночас у канадській компанії Aurora Cannabis Inc підтвердили, що ведуть переговори про співпрацю з Coca-Cola і запевнили, що вони в них дуже зацікавлені.

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Теги: курйоз
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