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У Луцьку легковик збив велосипедиста: чоловіка госпіталізували. ФОТО

У Луцьку легковик збив велосипедиста: чоловіка госпіталізували. ФОТО
На проспекті Перемоги у Луцьку збили велосипедиста.

Про це повідомили очевидці події, – пишуть Волинські Новини.

Інцидент трапився 18 вересня, зранку.

Так, поблизу стадіону «Авангард» Mercedes збив велосипедиста.

Як повідомили у прес-службі волинських патрульних, велосипедист виїжджав з-за тролейбуса, тож водій Mercedes не встиг його помітити та вчасно зреагувати на ситуацію. Відбулося зіткнення.

Життю велосипедиста нічого не загрожує, його відвезли до лікарні ще до приїзду патрульних.

На місці працює слідчо-оперативна група, яка і встановить обставини ДТП.


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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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Коментарі 1
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Цей козел на мерседесі відомий порушник, прстійно ганяє по Луцьку на великій швидкості. Доганявся. Забрати права, і по морді надавати
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