У Луцьку легковик збив велосипедиста: чоловіка госпіталізували. ФОТО





Про це повідомили очевидці події, – пишуть



Інцидент трапився 18 вересня, зранку.



Так, поблизу стадіону «Авангард» Mercedes збив велосипедиста.



Як повідомили у прес-службі волинських патрульних, велосипедист виїжджав з-за тролейбуса, тож водій Mercedes не встиг його помітити та вчасно зреагувати на ситуацію. Відбулося зіткнення.



Життю велосипедиста нічого не загрожує, його відвезли до лікарні ще до приїзду патрульних.



На місці працює слідчо-оперативна група, яка і встановить обставини ДТП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На проспекті Перемоги у Луцьку збили велосипедиста.Про це повідомили очевидці події, – пишуть Волинські Новини Інцидент трапився 18 вересня, зранку.Так, поблизу стадіону «Авангард» Mercedes збив велосипедиста.Як повідомили у прес-службі волинських патрульних, велосипедист виїжджав з-за тролейбуса, тож водій Mercedes не встиг його помітити та вчасно зреагувати на ситуацію. Відбулося зіткнення.Життю велосипедиста нічого не загрожує, його відвезли до лікарні ще до приїзду патрульних.На місці працює слідчо-оперативна група, яка і встановить обставини ДТП.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію