Курс валют у Луцьку на 18 вересня





Євро при купівлі становить - 32.388, при продажу - 33.077.



Курс російського рубля: купівля - 0.368, продаж - 0.426.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.123, продаж - 7.750.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.882, а продаж - 28.243.Євро при купівлі становить - 32.388, при продажу - 33.077.Курс російського рубля: купівля - 0.368, продаж - 0.426.Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.123, продаж - 7.750.

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