Лучани урочисто зустрінуть севастопольську бригаду авіації
Сьогодні, 09:07
У Луцьку урочисто зустрічатимуть 204 Севастопольську бригаду тактичної авіації імені Олександра Покришкіна.
Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Григорій Пустовіт.
Зазначають, що водночас святкуватимуть річницю створення військового формування.
Також оприлюднили, скільки коштів витратять на організацію заходу:
Придбання пам'ятного подарунку – 20000 гривень;
Придбання квітів для організації заходу – 2500 гривень;
Придбання кульок, українського народного рушника, святкової випічки – 8000 гривень.
Всього потреба в коштах: 30500 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Григорій Пустовіт.
Зазначають, що водночас святкуватимуть річницю створення військового формування.
Також оприлюднили, скільки коштів витратять на організацію заходу:
Придбання пам'ятного подарунку – 20000 гривень;
Придбання квітів для організації заходу – 2500 гривень;
Придбання кульок, українського народного рушника, святкової випічки – 8000 гривень.
Всього потреба в коштах: 30500 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Тупа влада!!!Краще б тим що все життя тут служили і служать,дали премії за ці кошти.А те що ті Севастопольські ходять з двома паспортами та Волинян обзивають бандерами то це нікого не хвилює,ще й квартири скоро дадуть!!!Просто ПІТУШАРИ!!!!
Останні новини
У Луцьку з поштового відділення вночі вкрали комп'ютери
Сьогодні, 09:48
У Луцьку зносять аварійний дитмайданчик на Молоді
Сьогодні, 09:27
Лучани урочисто зустрінуть севастопольську бригаду авіації
Сьогодні, 09:07
Курс валют у Луцьку на 18 вересня
Сьогодні, 09:00