вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучани урочисто зустрінуть севастопольську бригаду авіації

Лучани урочисто зустрінуть севастопольську бригаду авіації
У Луцьку урочисто зустрічатимуть 204 Севастопольську бригаду тактичної авіації імені Олександра Покришкіна.

Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Григорій Пустовіт.

Зазначають, що водночас святкуватимуть річницю створення військового формування.

Також оприлюднили, скільки коштів витратять на організацію заходу:

Придбання пам'ятного подарунку – 20000 гривень;
Придбання квітів для організації заходу – 2500 гривень;
Придбання кульок, українського народного рушника, святкової випічки – 8000 гривень.

Всього потреба в коштах: 30500 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: авіація, Луцьк, зустріч, військовий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Тупа влада!!!Краще б тим що все життя тут служили і служать,дали премії за ці кошти.А те що ті Севастопольські ходять з двома паспортами та Волинян обзивають бандерами то це нікого не хвилює,ще й квартири скоро дадуть!!!Просто ПІТУШАРИ!!!!
Відповісти
Вибір редактора
Центр німецької мови в Луцьку запрошує на навчання
У ресторані на Рівненщині потруїлися волиняни: 13-річна дівчинка – у лікарні
Антисанітарія та обдерті стіни: показали гуртожиток, з якого вигнали луцького студента
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку з поштового відділення вночі вкрали комп'ютери
Сьогодні, 09:48
У Луцьку зносять аварійний дитмайданчик на Молоді
Сьогодні, 09:27
Лучани урочисто зустрінуть севастопольську бригаду авіації
Сьогодні, 09:07
Чисто, світло, комфортно: якою буде інфекційна лікарня після ремонту. ФОТО
Сьогодні, 09:05
Курс валют у Луцьку на 18 вересня
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
Над Луцьком пролетів бомбардувальник Над Луцьком пролетів бомбардувальник
05 вересень, 19:36
У Луцьк приїде політик, що пропонує збудувати Україну з нуля* У Луцьк приїде політик, що пропонує збудувати Україну з нуля*
03 вересень, 09:38
У луцький аеродром вкладуть майже 14 мільйонів У луцький аеродром вкладуть майже 14 мільйонів
12 серпень, 05:41
У Луцьку перебуватимуть військові з Миколаєва. ФОТО У Луцьку перебуватимуть військові з Миколаєва. ФОТО
27 червень, 11:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як купити мрію, або Екскурсія «Суперновою». ФОТО*
Сьогодні, 10:10
 0
Тіло загиблого бійця привезли на Волинь
Сьогодні, 09:49
 0
У Луцьку з поштового відділення вночі вкрали комп'ютери
Сьогодні, 09:48
 0
У Луцьку зносять аварійний дитмайданчик на Молоді
Сьогодні, 09:27
 0
Лучани урочисто зустрінуть севастопольську бригаду авіації
Сьогодні, 09:07
 0
Медіа
відео
1/8