Лучани урочисто зустрінуть севастопольську бригаду авіації





Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Григорій Пустовіт.



Зазначають, що водночас святкуватимуть річницю створення військового формування.



Також оприлюднили, скільки коштів витратять на організацію заходу:



Придбання пам'ятного подарунку – 20000 гривень;

Придбання квітів для організації заходу – 2500 гривень;

Придбання кульок, українського народного рушника, святкової випічки – 8000 гривень.



Всього потреба в коштах: 30500 гривень.

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