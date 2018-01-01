Особливості посадки, вибору і догляду за цибулинними квітами*





Особливості вибору



При виборі посадкового матеріалу варто звернути увагу на щільність, розміри. Цибулинки повинні бути твердими, без підозрілих плям, механічних пошкоджень, ознак гнилі. Луска повинні щільно «сидіти».

Кореневища повинні бути щільними, світлого кольору. Потемніння і м'які ділянки говорять про те, що вони підмоклі. Також, на деяких можна зустріти біло-рожевий наліт, який свідчить про наявність грибкової хвороби (кореневої гнилі). Висаджувати таку цибулину в сад не рекомендується, щоб не ризикувати іншими рослинами.



Особливості посадки



Так звані



Вважається, що оптимальним варіантом для висадки є ділянки, де є хороший дренажний шар і родючий грунт. Якщо ж умови недостатньо відповідні, можна змішати суглинки, які є занадто важкими, з піском, гравієм, кістковим борошном і додати будь-які добрива, які повільно діють.



Землю необхідно підготувати заздалегідь:



• перекопати;

• наситити повітрям;

• внести фосфатні і калійні добрива.



Азот, якщо він рекомендований для додавання, використовують пізніше.



Після цього необхідно почекати близько 2 тижнів, поки земля трохи осяде. Далі відбувається полив і висадка.



Рекомендації по догляду



Підживлення необхідна для тих рослин, які будуть залишатися зимувати в землі. Це можуть бути:



• тюльпани;

• нарциси;

• лілії;

• жоржини та ін.



Цибулинні рослини рекомендується поливати в залежності від особливостей сорту. Наприклад, гладіолуси є особливо вологолюбними. Землю біля цих кущів рекомендується зволожувати кожен день двічі (вранці і ввечері).



Найбільш ретельного догляду рослини вимагають після закінчення цвітіння. Ті квіти, які вже пожухли необхідно акуратно видалити. Решта частини рослини не чіпають, оскільки вони повинні відмирати природним шляхом.



Цибулинні рослини особливо популярні, оскільки не мають особливих вимог по догляду. Більш того різні види добре уживаються між собою, завдяки чому можна створювати красиві і різноманітні композиції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цибулини квітів відрізняються величезною різноманітністю. Вони є окрасою будь-якого саду. І щоб створити красиву клумбу, яка буде радувати як своїм зовнішнім виглядом, так і ароматами, необхідно пам'ятати кілька основних рекомендацій.При виборі посадкового матеріалу варто звернути увагу на щільність, розміри. Цибулинки повинні бути твердими, без підозрілих плям, механічних пошкоджень, ознак гнилі. Луска повинні щільно «сидіти».Кореневища повинні бути щільними, світлого кольору. Потемніння і м'які ділянки говорять про те, що вони підмоклі. Також, на деяких можна зустріти біло-рожевий наліт, який свідчить про наявність грибкової хвороби (кореневої гнилі). Висаджувати таку цибулину в сад не рекомендується, щоб не ризикувати іншими рослинами.Так звані «Цибулинні рослини» висаджують у відкритий грунт. При цьому варто подбати про те, щоб вони не підтоплювались, а також, щоб в тій ділянці не було застою талих вод. У період цвітіння на клумбі має бути достатньо сонця.Вважається, що оптимальним варіантом для висадки є ділянки, де є хороший дренажний шар і родючий грунт. Якщо ж умови недостатньо відповідні, можна змішати суглинки, які є занадто важкими, з піском, гравієм, кістковим борошном і додати будь-які добрива, які повільно діють.Землю необхідно підготувати заздалегідь:• перекопати;• наситити повітрям;• внести фосфатні і калійні добрива.Азот, якщо він рекомендований для додавання, використовують пізніше.Після цього необхідно почекати близько 2 тижнів, поки земля трохи осяде. Далі відбувається полив і висадка.Підживлення необхідна для тих рослин, які будуть залишатися зимувати в землі. Це можуть бути:• тюльпани;• нарциси;• лілії;• жоржини та ін.Цибулинні рослини рекомендується поливати в залежності від особливостей сорту. Наприклад, гладіолуси є особливо вологолюбними. Землю біля цих кущів рекомендується зволожувати кожен день двічі (вранці і ввечері).Найбільш ретельного догляду рослини вимагають після закінчення цвітіння. Ті квіти, які вже пожухли необхідно акуратно видалити. Решта частини рослини не чіпають, оскільки вони повинні відмирати природним шляхом.Цибулинні рослини особливо популярні, оскільки не мають особливих вимог по догляду. Більш того різні види добре уживаються між собою, завдяки чому можна створювати красиві і різноманітні композиції.

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