Як купити мрію, або Екскурсія «Суперновою». ФОТО*





А сьогодні контраст відверто дивує: будинки вбралися в елегантні біло-чорні «фраки»-фасади, підморгують сонячними зайчиками у вікнах. Поміж багатоповерхівками – лінії, круги і дуги брукованих стежин, зелень газонів. Облагороджена територія відділена від місця, де зводять нові будинки. Тут уже чисто. Тут готуються прийняти перших мешканців, – пише



…Мій співрозмовник і «екскурсовод» – директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський – простягає білу будівельну каску. Запрошує глянути на місце, де уже заливають фундамент п’ятого будинку. «А на дах піднімемося уже насамкінець – вид звідти просто неймовірний» – обіцяє…



РОБОТА НЕ ПРИПИНЯЄТЬСЯ НІ НА МИТЬ



Дорогою до котловану минаємо велику білу конструкцію, там щось рівномірно гуде.



– То підстанція. Кілька днів тому запустили. Тепер «Супернова» з електроенергією. І існуючі будинки, і майбутні – пояснює Андрій Разумовський. – Загалом можу похвалитися: ми пройшли дуже складний і дуже важливий етап “народження”: підключили геть усі комунікації. Вони розраховані на повне навантаження, тобто здатні без проблем обслужити 752 квартири «Супернової».



Маємо газо-розподільчий пункт, під’єдналися до водопроводу, спорудили каналізаційно-насосну станцію. На часі – візит комісії, яка прийме в експлуатацію внутрішній газопровід, аби газ «дійшов» до кожної квартири. На носі опалювальний сезон, люди починають ремонти в квартирах.







– Чому підключення комунікацій таке важливе – невже це не просто «проклав трубу – відкрив кран»?



– Без них квартири – не місця для проживання а просто «коробки». А з ними – комфортне і сучасне житло. До того ж і газопровід, і водогін, і електромережа, і каналізація – це складні інженерні проекти, які вимагають багато часу, скурпульозності, перевірок і тестувань – аби ми були впевнені, що працюватимуть безперебійно. А по-третє, здача їх в експлуатацію залежить не лише від нас, а й від контролюючих органів. Відтак можливі перенесення строків, затягування... Та все ж ми ні на хвилину не зупиняємося, робота йде. І наші покупці бачать постійний рух вперед.



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Дорога йде вниз – і ми опиняємося у котловані, де їжачиться сотнями арматурних палів величезна конструкція майбутнього фундаменту п’ятої десятиповерхівки «Супернови». Я «вмикаю скептика»:



– А такий фундамент витримає цілу 10-поверхівку?



– Витримає і 20-поверхівку. Ми працюємо за стандартами, які передбачають запасу міцності на 100 %. Порівняйте: якщо стандартні європейські норми враховують захист від злому елементів конструкції, то наші – від тріщини.







– А будівельні роботи не будуть заважати мешканцям уже зданих будинків – я киваю на три біло-чорні висотки.



– Ні. Четвертий будинок уже збудований, за кілька днів ми знімемо звідти будівельний кран. Там триватимуть тільки внутрішні і фасадні роботи А п’ятий дім доволі далеко від уже зданих. Тому за комфорт можна не переживати… Хотімо туди – виглянете з вікон – самі переконаєтеся.



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БРУКІВОЧНІ РЕКОРДИ, ЕКОЛОГІЧНІ ПЛАНИ



Дорогою Андрій Разумовський ділиться планами з подальшого впорядкування життя на «Супернові»:



– В кожному з цих будинків ініціюємо створення ОСББ, як того вимагає закон. Вже зараз починаємо думати, як правильно організувати збір і вивіз сміття. Звісно, він буде роздільним, але ми хочемо, аби це було максимально комфортно для всіх. Серйозно вивчаємо питання підземних смітників: вони більші, не псують ландшафт, не поширюють запаху, захищені від вітру і тварин.







Йдемо по вистеленій бруківці. Зеленіє травичка. Стоять строгі металеві ліхтарі. Ландшафт невдовзі має поповнитися деревами, кущами, лавками. «Ми вже тут поклали більше 5 тисяч квадратних метрів бруківки. Скажу по-секрету – більше, ніж в уже багатьох зданих житлових комплексах Луцька» – каже Андрій Русланович.



Збоку – велика територія, встелена гравієм.







– Це буде один з дитячих майданчиків. Ми вже замовили якісне гумове покриття і решту обладнання. Всього в «Суперновій» задумано 4 майданчики – для трьох вікових дитячих груп – молодшої, середньої і старшої – і спортивний.



– А тут що? – киваю на окрему велику ділянку на краю території житлового комплексу: там тільки щебінь і острівець кількох дерев у центрі.



– А це парковка. Як і обіцяли, місця вистачить усім мешканцям. Вирішили зробити в одному місці, аби менше машин їздило по території.



«СУПЕРНОВА» ЗСЕРЕДИНИ



Широкий під’їзд. Навколо ліфта (а він – в центрі холу, не межує з житловими приміщеннями) – хоч велосипедом їздь: 2 метри завширшки. На стінах – декор у строгих сіро-чорно-білих тонах. Передбачений і шматочок природнього світла: у коридорі є окрема ніша з вікном.



– То ж можна було чиюсь квартиру більшою зробити, дорожче продати! – не втримую іронії.



– Ми не продаємо квадратних метрів. Ми продаємо комфорт, зручність, емоцію навіть. Коридор з вікном, куди світить сонце, – набагато кращий, ніж без вікна. Приємніший. Тепліший. А значить – кращий для мешканців.



У кожній квартирі - добротні броньовані двері. Рівні стіни, стяжка, Котел. Невеликі балкончики-тераси. Для зберігання старого хламу точно не підійдуть. Але для «вийти-подихати», чи поставити кавовий столик – в самий раз.



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Пропоную вже нарешті підніматися догори – не терпиться побачити той знаменитий вид з вікон «Супернової», яким так хизується забудовник. Тиснемо кнопку ліфту.







Роз’їжджаються блискучі двері з нержавіючої сталі. Кабіна ліфта чимось нагадує щойно куплений смартфон, з якого власник не спішить знімати захисну плівку. Так і тут – на мармуровій підлозі – картон, на стінах – захисне покриття. А ось і воно – знамените дзеркало “в підлогу”, в якому так класно робити селфі.

«Обережно, двері зачиняються!». Звідкись лунає музика. Помічаю на панелі регулятор гучності – стишую, говорити заважає.



– Скільки квартир у Супернові вже продали?



– Всього – більше 220. Ми вдячні клієнтам за довіру. І обіцяємо – не підведемо.



Ми на місці. Заходимо в одну з квартир на 10 поверсі. Ось воно! Внизу – зелене море ботанічного саду. Далі – річка і луг. Ото певно ранки у цих вікнах мальовничі: тут вам і туман над річкою, і перші промені сонця над лугом… В іншому вікні – Старий Луцьк, центр міста. Чіткі контури замку, костелу, центральних висоток. Вони поряд, а водночас – ніби як і в іншому населеному пункті.







Андрій Разумоський ніби читає думки:



– «Супернова» задумувалася як окремий мікрорайон міста. Закрита територія. А водночас і магазини і заклади сфери послуг – тут же. Як місто в місті. А від центру Луцька – не більше 2 кілометрів. Приїхав, поставив автомобіль. Тут живе твоя сім’я, тут безпечно. Тут нема шуму, тут чисте повітря, поряд – парк. Ти насолоджуєшся панорамним виглядом всього міста. І живеш у сучасній комфортній, обладнаній усіх необхідним квартирі. Ось це ми продаємо – мрію про круте житло, втілену в життя, а не просто квадратні метри!



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Виходжу на балкон – від незвички трошки крутиться голова. З боку річки дихає вітерець. Будинки стоять один до одного під кутом – тому вікна “дивляться” не одне на одного, а на краєвиди навколо.







– Тут буде 752 квартири на 6 гектарах. Такої малої щільності населення не має жоден інший район міста. Тут буде тихо і просторо. І насправді це буде одна з головних переваг життя тут. Але по-спражньому мешканці її оцінять, тільки оселившись.



На останніх двох поверхах – дворівневі квартири. Два входи – по одному на кожному поверсі. Будівельники саме монтують металеві каркаси сходів. Аби не заважати – виходимо, простуємо на дах.



В ОТОЧЕННІ ЗЕЛЕНІ



Перше, що помічаєш, обдивившись панораму «Супернови» з даху: дерева! Вони – з усіх боків. Оточують комплекс, ніби зайвий раз переконуючи: тут – щось інакше. Окреме.







– Ось тут зведемо великий 6-підїздний будинок. До слова, у ньому будуть інші планування квартир. Ми врахували прохання клієнтів, і зробимо більше трикімнатних. А ще в квартирах, вікна яких виходитимуть на сонячну сторону, хочемо зробити невеличкі тераси. А перший поверх зробимо комерційним. Тільки не для магазинів чи казино, а для дитячих студій іноземних мов, приватних курсів, невеликих офісних приміщень. Точно знаю, що тут було б комфортно котрійсь із ІТ-компаній. Бо у нас тихо і є усі можливості для творчості, креативу, відновлення сил.



* * *



Донизу вирішуємо сходами. Дорогою Андрій Разумовський зізнається:



– «Супернова» – то ж не тільки амбітний проект для міста. Це був великий виклик для мене особисто, як для забудовника. І тільки зараз – коли можна походити по квартирах, оцінити краєвид, глянути на ландшафт – сторонній спотерігач може оцінити ті ідеї і думки, які ми закладали в нього.



І то – тільки частково. По-справжньому «Супернова» засяє ще через рік-два – коли тут оселяться і обживуться люди, коли будинки зазвучать дитячим сміхом, запахнуть кавою… Стануть тим унікальним і ідеальним місцем життя, яке ми задумали і почали втілювати два роки тому. І за який мені ніколи не буде соромно.



Текст: Юрій РИЧУК



Фото: Роман ДОМБРОВСЬКИЙ



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Востаннє я був тут більше року тому. Три перші висотки «Супернової» ще червоніли керамічними стінами, між ними снували бульдозери і вантажівки, робітники монтували вікна. Будівництво як будівництво…А сьогодні контраст відверто дивує: будинки вбралися в елегантні біло-чорні «фраки»-фасади, підморгують сонячними зайчиками у вікнах. Поміж багатоповерхівками – лінії, круги і дуги брукованих стежин, зелень газонів. Облагороджена територія відділена від місця, де зводять нові будинки. Тут уже чисто. Тут готуються прийняти перших мешканців, – пише Перший …Мій співрозмовник і «екскурсовод» – директор будівельної компанії «Інвестор»– простягає білу будівельну каску. Запрошує глянути на місце, де уже заливають фундамент п’ятого будинку. «А на дах піднімемося уже насамкінець – вид звідти просто неймовірний» – обіцяє…Дорогою до котловану минаємо велику білу конструкцію, там щось рівномірно гуде.– То підстанція. Кілька днів тому запустили. Тепер «Супернова» з електроенергією. І існуючі будинки, і майбутні – пояснює Андрій Разумовський. – Загалом можу похвалитися: ми пройшли дуже складний і дуже важливий етап “народження”: підключили геть усі комунікації. Вони розраховані на повне навантаження, тобто здатні без проблем обслужити 752 квартири «Супернової».Маємо газо-розподільчий пункт, під’єдналися до водопроводу, спорудили каналізаційно-насосну станцію. На часі – візит комісії, яка прийме в експлуатацію внутрішній газопровід, аби газ «дійшов» до кожної квартири. На носі опалювальний сезон, люди починають ремонти в квартирах.– Чому підключення комунікацій таке важливе – невже це не просто «проклав трубу – відкрив кран»?– Без них квартири – не місця для проживання а просто «коробки». А з ними – комфортне і сучасне житло. До того ж і газопровід, і водогін, і електромережа, і каналізація – це складні інженерні проекти, які вимагають багато часу, скурпульозності, перевірок і тестувань – аби ми були впевнені, що працюватимуть безперебійно. А по-третє, здача їх в експлуатацію залежить не лише від нас, а й від контролюючих органів. Відтак можливі перенесення строків, затягування... Та все ж ми ні на хвилину не зупиняємося, робота йде. І наші покупці бачать постійний рух вперед.ЧИТАТИ ТАКОЖ: У ЖК «Супернова» продають останні двокімнатні квартири з мальовничим краєвидом на ЛуцькДорога йде вниз – і ми опиняємося у котловані, де їжачиться сотнями арматурних палів величезна конструкція майбутнього фундаменту п’ятої десятиповерхівки «Супернови». Я «вмикаю скептика»:– А такий фундамент витримає цілу 10-поверхівку?– Витримає і 20-поверхівку. Ми працюємо за стандартами, які передбачають запасу міцності на 100 %. Порівняйте: якщо стандартні європейські норми враховують захист від злому елементів конструкції, то наші – від тріщини.– А будівельні роботи не будуть заважати мешканцям уже зданих будинків – я киваю на три біло-чорні висотки.– Ні. Четвертий будинок уже збудований, за кілька днів ми знімемо звідти будівельний кран. Там триватимуть тільки внутрішні і фасадні роботи А п’ятий дім доволі далеко від уже зданих. Тому за комфорт можна не переживати… Хотімо туди – виглянете з вікон – самі переконаєтеся.ЧИТАТИ ТАКОЖ: Андрій Разумовський: «Діти – одні з найприскіпливіших наших клієнтів»Дорогою Андрій Разумовський ділиться планами з подальшого впорядкування життя на «Супернові»:– В кожному з цих будинків ініціюємо створення ОСББ, як того вимагає закон. Вже зараз починаємо думати, як правильно організувати збір і вивіз сміття. Звісно, він буде роздільним, але ми хочемо, аби це було максимально комфортно для всіх. Серйозно вивчаємо питання підземних смітників: вони більші, не псують ландшафт, не поширюють запаху, захищені від вітру і тварин.Йдемо по вистеленій бруківці. Зеленіє травичка. Стоять строгі металеві ліхтарі. Ландшафт невдовзі має поповнитися деревами, кущами, лавками. «Ми вже тут поклали більше 5 тисяч квадратних метрів бруківки. Скажу по-секрету – більше, ніж в уже багатьох зданих житлових комплексах Луцька» – каже Андрій Русланович.Збоку – велика територія, встелена гравієм.– Це буде один з дитячих майданчиків. Ми вже замовили якісне гумове покриття і решту обладнання. Всього в «Суперновій» задумано 4 майданчики – для трьох вікових дитячих груп – молодшої, середньої і старшої – і спортивний.– А тут що? – киваю на окрему велику ділянку на краю території житлового комплексу: там тільки щебінь і острівець кількох дерев у центрі.– А це парковка. Як і обіцяли, місця вистачить усім мешканцям. Вирішили зробити в одному місці, аби менше машин їздило по території.Широкий під’їзд. Навколо ліфта (а він – в центрі холу, не межує з житловими приміщеннями) – хоч велосипедом їздь: 2 метри завширшки. На стінах – декор у строгих сіро-чорно-білих тонах. Передбачений і шматочок природнього світла: у коридорі є окрема ніша з вікном.– То ж можна було чиюсь квартиру більшою зробити, дорожче продати! – не втримую іронії.– Ми не продаємо квадратних метрів. Ми продаємо комфорт, зручність, емоцію навіть. Коридор з вікном, куди світить сонце, – набагато кращий, ніж без вікна. Приємніший. Тепліший. А значить – кращий для мешканців.У кожній квартирі - добротні броньовані двері. Рівні стіни, стяжка, Котел. Невеликі балкончики-тераси. Для зберігання старого хламу точно не підійдуть. Але для «вийти-подихати», чи поставити кавовий столик – в самий раз.ЧИТАТИ ТАКОЖ: У луцькій «Суперновій» встановили надсучасні та безпечні ліфти. ФОТО. ВІДЕОПропоную вже нарешті підніматися догори – не терпиться побачити той знаменитий вид з вікон «Супернової», яким так хизується забудовник. Тиснемо кнопку ліфту.Роз’їжджаються блискучі двері з нержавіючої сталі. Кабіна ліфта чимось нагадує щойно куплений смартфон, з якого власник не спішить знімати захисну плівку. Так і тут – на мармуровій підлозі – картон, на стінах – захисне покриття. А ось і воно – знамените дзеркало “в підлогу”, в якому так класно робити селфі.«Обережно, двері зачиняються!». Звідкись лунає музика. Помічаю на панелі регулятор гучності – стишую, говорити заважає.– Скільки квартир у Супернові вже продали?– Всього – більше 220. Ми вдячні клієнтам за довіру. І обіцяємо – не підведемо.Ми на місці. Заходимо в одну з квартир на 10 поверсі. Ось воно! Внизу – зелене море ботанічного саду. Далі – річка і луг. Ото певно ранки у цих вікнах мальовничі: тут вам і туман над річкою, і перші промені сонця над лугом… В іншому вікні – Старий Луцьк, центр міста. Чіткі контури замку, костелу, центральних висоток. Вони поряд, а водночас – ніби як і в іншому населеному пункті.Андрій Разумоський ніби читає думки:– «Супернова» задумувалася як окремий мікрорайон міста. Закрита територія. А водночас і магазини і заклади сфери послуг – тут же. Як місто в місті. А від центру Луцька – не більше 2 кілометрів. Приїхав, поставив автомобіль. Тут живе твоя сім’я, тут безпечно. Тут нема шуму, тут чисте повітря, поряд – парк. Ти насолоджуєшся панорамним виглядом всього міста. І живеш у сучасній комфортній, обладнаній усіх необхідним квартирі. Ось це ми продаємо – мрію про круте житло, втілену в життя, а не просто квадратні метри!ЧИТАТИ ТАКОЖ: Ми пропонуємо атмосферу: луцький забудовник розповів, для чого зводить будинкиВиходжу на балкон – від незвички трошки крутиться голова. З боку річки дихає вітерець. Будинки стоять один до одного під кутом – тому вікна “дивляться” не одне на одного, а на краєвиди навколо.– Тут буде 752 квартири на 6 гектарах. Такої малої щільності населення не має жоден інший район міста. Тут буде тихо і просторо. І насправді це буде одна з головних переваг життя тут. Але по-спражньому мешканці її оцінять, тільки оселившись.На останніх двох поверхах – дворівневі квартири. Два входи – по одному на кожному поверсі. Будівельники саме монтують металеві каркаси сходів. Аби не заважати – виходимо, простуємо на дах.Перше, що помічаєш, обдивившись панораму «Супернови» з даху: дерева! Вони – з усіх боків. Оточують комплекс, ніби зайвий раз переконуючи: тут – щось інакше. Окреме.– Ось тут зведемо великий 6-підїздний будинок. До слова, у ньому будуть інші планування квартир. Ми врахували прохання клієнтів, і зробимо більше трикімнатних. А ще в квартирах, вікна яких виходитимуть на сонячну сторону, хочемо зробити невеличкі тераси. А перший поверх зробимо комерційним. Тільки не для магазинів чи казино, а для дитячих студій іноземних мов, приватних курсів, невеликих офісних приміщень. Точно знаю, що тут було б комфортно котрійсь із ІТ-компаній. Бо у нас тихо і є усі можливості для творчості, креативу, відновлення сил.* * *Донизу вирішуємо сходами. Дорогою Андрій Разумовський зізнається:– «Супернова» – то ж не тільки амбітний проект для міста. Це був великий виклик для мене особисто, як для забудовника. І тільки зараз – коли можна походити по квартирах, оцінити краєвид, глянути на ландшафт – сторонній спотерігач може оцінити ті ідеї і думки, які ми закладали в нього.І то – тільки частково. По-справжньому «Супернова» засяє ще через рік-два – коли тут оселяться і обживуться люди, коли будинки зазвучать дитячим сміхом, запахнуть кавою… Стануть тим унікальним і ідеальним місцем життя, яке ми задумали і почали втілювати два роки тому. І за який мені ніколи не буде соромно.Текст:Фото:

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