«Робив з себе крутого блогера»: у Києві підліток загинув на даху електрички
Сьогодні, 10:22
Під Києвом у Броварському районі підліток заліз на дах електрички заради селфі, але отримав сильне ураження струмом і загинув.
Як пише група dtp.kiev.ua в Facebook, загиблий школяр навчався в 10-му класі. В одній із соціальних мереж він вів блог, через фото в якому і попрощався з життям, - пише Обозреватель.
"Робив з себе крутого блогера, але забув, що не безсмертний. 10-класник заліз на дах електрички, щоб покататися з вітерцем і зробити видовищні кадри, але пропустив через себе розряд струму. На жаль, хлопець загинув на місці. Його мати шокована. Розповідає, що син давно захоплювався небезпечним екстримом і пообіцяв їй "зав'язати", але не встиг", - поділилися в соцмережі.
Увага! Фото 18+
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Як пише група dtp.kiev.ua в Facebook, загиблий школяр навчався в 10-му класі. В одній із соціальних мереж він вів блог, через фото в якому і попрощався з життям, - пише Обозреватель.
"Робив з себе крутого блогера, але забув, що не безсмертний. 10-класник заліз на дах електрички, щоб покататися з вітерцем і зробити видовищні кадри, але пропустив через себе розряд струму. На жаль, хлопець загинув на місці. Його мати шокована. Розповідає, що син давно захоплювався небезпечним екстримом і пообіцяв їй "зав'язати", але не встиг", - поділилися в соцмережі.
Увага! Фото 18+
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