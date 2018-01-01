У ресторані на Рівненщині волиняни потруїлися через сальмонельоз в офіціанта

У ресторані «Айвенго», що у Рівненській області, потруїлися гості. Серед постраждалих – шестеро волинян.Нові подробиці інциденту розповіли у Рівненському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України.Нагадаємо,Всього на святкуванніЗа результатами епідеміологічного розслідування спалаху гострої кишкової інфекції встановили, що причиною отруєння людей, які були на святкуванні весілля в готельно-розважальному комплексі «Айвенго», стала сальмонела ентерітідіс.Основною причиною спалаху стало вживання готових страв забруднених сальмонелою. Обставини, що сприяли виникненню спалаху порушення дезінфекційного режиму, не проходження медичного огляду персоналом (в т.ч. і виявленим носієм сальмонели), відсутність відомостей про проходження гігієнічного навчання персоналу, недотримання правил особистої гігієни.При обстеженні персоналу у одного працівника (офіціанта), який був допущений до роботи без медичного огляду, виявили носійство сальмонели ентерітідіс.