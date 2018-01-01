У ресторані на Рівненщині волиняни потруїлися через сальмонельоз в офіціанта
Сьогодні, 10:53
У ресторані «Айвенго», що у Рівненській області, потруїлися гості. Серед постраждалих – шестеро волинян.
Нові подробиці інциденту розповіли у Рівненському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України.
Нагадаємо, прикрий випадок трапився 12 серпня.
Всього на святкуванні постраждало 23 людей.
За результатами епідеміологічного розслідування спалаху гострої кишкової інфекції встановили, що причиною отруєння людей, які були на святкуванні весілля в готельно-розважальному комплексі «Айвенго», стала сальмонела ентерітідіс.
Основною причиною спалаху стало вживання готових страв забруднених сальмонелою. Обставини, що сприяли виникненню спалаху порушення дезінфекційного режиму, не проходження медичного огляду персоналом (в т.ч. і виявленим носієм сальмонели), відсутність відомостей про проходження гігієнічного навчання персоналу, недотримання правил особистої гігієни.
При обстеженні персоналу у одного працівника (офіціанта), який був допущений до роботи без медичного огляду, виявили носійство сальмонели ентерітідіс.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нові подробиці інциденту розповіли у Рівненському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України.
Нагадаємо, прикрий випадок трапився 12 серпня.
Всього на святкуванні постраждало 23 людей.
За результатами епідеміологічного розслідування спалаху гострої кишкової інфекції встановили, що причиною отруєння людей, які були на святкуванні весілля в готельно-розважальному комплексі «Айвенго», стала сальмонела ентерітідіс.
Основною причиною спалаху стало вживання готових страв забруднених сальмонелою. Обставини, що сприяли виникненню спалаху порушення дезінфекційного режиму, не проходження медичного огляду персоналом (в т.ч. і виявленим носієм сальмонели), відсутність відомостей про проходження гігієнічного навчання персоналу, недотримання правил особистої гігієни.
При обстеженні персоналу у одного працівника (офіціанта), який був допущений до роботи без медичного огляду, виявили носійство сальмонели ентерітідіс.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У ресторані на Рівненщині волиняни потруїлися через сальмонельоз в офіціанта
Сьогодні, 10:53
Поблизу Луцька збили пішохода: він у реанімації
Сьогодні, 10:35