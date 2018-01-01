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У ресторані на Рівненщині волиняни потруїлися через сальмонельоз в офіціанта

У ресторані на Рівненщині волиняни потруїлися через сальмонельоз в офіціанта
У ресторані «Айвенго», що у Рівненській області, потруїлися гості. Серед постраждалих – шестеро волинян.

Нові подробиці інциденту розповіли у Рівненському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України.

Нагадаємо, прикрий випадок трапився 12 серпня.

Всього на святкуванні постраждало 23 людей.

За результатами епідеміологічного розслідування спалаху гострої кишкової інфекції встановили, що причиною отруєння людей, які були на святкуванні весілля в готельно-розважальному комплексі «Айвенго», стала сальмонела ентерітідіс.

Основною причиною спалаху стало вживання готових страв забруднених сальмонелою. Обставини, що сприяли виникненню спалаху порушення дезінфекційного режиму, не проходження медичного огляду персоналом (в т.ч. і виявленим носієм сальмонели), відсутність відомостей про проходження гігієнічного навчання персоналу, недотримання правил особистої гігієни.

При обстеженні персоналу у одного працівника (офіціанта), який був допущений до роботи без медичного огляду, виявили носійство сальмонели ентерітідіс.

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Теги: сальмонельоз, ресторан, Рівненщина, волинянин, отруєння, весілля
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