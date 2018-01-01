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У луцькій школі невідома жінка крала у дітей сережки, – соцмережі

У луцькій школі невідома жінка крала у дітей сережки, – соцмережі
У луцькій школі №10 жінка знімала золоті сережки з учнів першого та другого класу.

Про це у Facebook-спільноті «Теревені про Луцьк» повідомила Наталія Поручник.

Вона зазначила, що інцидент трапився 17 вересня.

«Лучани, будьте обережні! Сьогодні в нашій школі якась жінка знімала золоті сережки в дівчаток першого-другого класу», – написала лучанка.

Вона зазначила, що невідома жінка робила вигляд, ніби в дитини щось є біля вуха і дуже швидко знімала коштовності.

Головне фото – ілюстративне

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Теги: школа, Луцьк, крадій, злочин
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