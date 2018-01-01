У луцькій школі невідома жінка крала у дітей сережки, – соцмережі
Сьогодні, 11:06
У луцькій школі №10 жінка знімала золоті сережки з учнів першого та другого класу.
Про це у Facebook-спільноті «Теревені про Луцьк» повідомила Наталія Поручник.
Вона зазначила, що інцидент трапився 17 вересня.
«Лучани, будьте обережні! Сьогодні в нашій школі якась жінка знімала золоті сережки в дівчаток першого-другого класу», – написала лучанка.
Вона зазначила, що невідома жінка робила вигляд, ніби в дитини щось є біля вуха і дуже швидко знімала коштовності.
Головне фото – ілюстративне
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Про це у Facebook-спільноті «Теревені про Луцьк» повідомила Наталія Поручник.
Вона зазначила, що інцидент трапився 17 вересня.
«Лучани, будьте обережні! Сьогодні в нашій школі якась жінка знімала золоті сережки в дівчаток першого-другого класу», – написала лучанка.
Вона зазначила, що невідома жінка робила вигляд, ніби в дитини щось є біля вуха і дуже швидко знімала коштовності.
Головне фото – ілюстративне
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