У луцькій школі невідома жінка крала у дітей сережки, – соцмережі





Про це у Facebook-спільноті «Теревені про Луцьк» повідомила Наталія Поручник.



Вона зазначила, що інцидент трапився 17 вересня.



«Лучани, будьте обережні! Сьогодні в нашій школі якась жінка знімала золоті сережки в дівчаток першого-другого класу», – написала лучанка.



Вона зазначила, що невідома жінка робила вигляд, ніби в дитини щось є біля вуха і дуже швидко знімала коштовності.



Головне фото – ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькій школі №10 жінка знімала золоті сережки з учнів першого та другого класу.Про це у Facebook-спільноті «Теревені про Луцьк» повідомилаВона зазначила, що інцидент трапився 17 вересня.«Лучани, будьте обережні! Сьогодні в нашій школі якась жінка знімала золоті сережки в дівчаток першого-другого класу», – написала лучанка.Вона зазначила, що невідома жінка робила вигляд, ніби в дитини щось є біля вуха і дуже швидко знімала коштовності.

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