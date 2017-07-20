«Спочатку кладуть асфальт, а потім труби міняють»: у Луцьку скаржаться на розриту вулицю. ФОТО

У Луцьку нарікають на розриту частину тротуару та проїжджої частини, що на вулиці Бенделіані.Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" повідомив"ЛПЗ вже півроку як розрили відносно новий асфальт і ніхто навіть не думає виправляти. Невже тільки мене заї... ало це?!!! Спочатку кладуть асфальт, а потім труби міняють. Так тримати", - обурюється чоловік.