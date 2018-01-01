Лучанин на Mercedes зіткнувся з УАЗ: водій легковика загинув. ФОТО





Про це повідомили у



ДТП трапилася 17 вересня, близько 06:30.



За попередніми даними, 60-річний житель м. Луцьк, керуючи вантажним автомобілем «Mercedes-Benz», порушив правила дорожньої розмітки та зіткнувся з автомобілем УАЗ-469 під керуванням 60-річного жителя м. Хмельницький, який внаслідок ДТП загинув на місці події.



Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Наразі слідчі з’ясовують усі обставини ДТП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Ружичанка Хмельницької області водій вантажівки Mercedes-Benz зіткнувся з автомобілем УАЗ-469.Про це повідомили у ГУНП у Хмельницькій області ДТП трапилася 17 вересня, близько 06:30.За попередніми даними, 60-річний житель м. Луцьк, керуючи вантажним автомобілем «Mercedes-Benz», порушив правила дорожньої розмітки та зіткнувся з автомобілем УАЗ-469 під керуванням 60-річного жителя м. Хмельницький, який внаслідок ДТП загинув на місці події.Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Наразі слідчі з’ясовують усі обставини ДТП.

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