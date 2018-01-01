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Лучанин на Mercedes зіткнувся з УАЗ: водій легковика загинув. ФОТО

Лучанин на Mercedes зіткнувся з УАЗ: водій легковика загинув. ФОТО
Поблизу села Ружичанка Хмельницької області водій вантажівки Mercedes-Benz зіткнувся з автомобілем УАЗ-469.

Про це повідомили у ГУНП у Хмельницькій області.

ДТП трапилася 17 вересня, близько 06:30.

За попередніми даними, 60-річний житель м. Луцьк, керуючи вантажним автомобілем «Mercedes-Benz», порушив правила дорожньої розмітки та зіткнувся з автомобілем УАЗ-469 під керуванням 60-річного жителя м. Хмельницький, який внаслідок ДТП загинув на місці події.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі з’ясовують усі обставини ДТП.
Лучанин на Mercedes зіткнувся з УАЗ: водій легковика загинув. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, лучанин, Хмельниччина
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