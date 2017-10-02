Лучан кличуть на живий концерт відомого гурту «KAZKA»
Сьогодні, 11:59
До Луцька з концертом їде відомий гурт KAZKA.
Концерт KAZKA в Луцьку відбудеться 15 листопада о 20:00 у пабі «Карабас Барабас», - повідомили організатори.
KAZKA анонсує дебютний всеукраїнський #КАРМАТУР. Вже цієї осені десятки українських міст зможуть наживо відчути всю магію KAZKA.
Після приголомшливого успіху першої платівки KAZKA — KARMA у мережі, експериментал-поп-тріо представили лонгплей наживо на одному з головних київських майданчиків.
Цієї осені KAZKA вирушає Україною з live-презентацією альбому KARMA. 10 особистих історій у етно-музичній обгортці та у супроводі народного вокалу стануть справжнім відкриттям для поціновувачів сучасної української музики. Подорож Україною KAZKA планує в особливому складі: разом із солісткою Олександрою, клавішником Нікітою та майстром духових інструментів Дімою, на сцені запалюватиме віртуозний барабанщик Євген та тріо хористок Дарини, Ярини і Василини.
Деякі треки альбому дівчата доповнили стилізованим народним співом, тому, улюблені пісні альбому KARMA набули дещо нового звучання та настроїв. Таку KAZKA можна побачити та почути лише під час живих концертів.
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Концерт KAZKA в Луцьку відбудеться 15 листопада о 20:00 у пабі «Карабас Барабас», - повідомили організатори.
KAZKA анонсує дебютний всеукраїнський #КАРМАТУР. Вже цієї осені десятки українських міст зможуть наживо відчути всю магію KAZKA.
Після приголомшливого успіху першої платівки KAZKA — KARMA у мережі, експериментал-поп-тріо представили лонгплей наживо на одному з головних київських майданчиків.
Цієї осені KAZKA вирушає Україною з live-презентацією альбому KARMA. 10 особистих історій у етно-музичній обгортці та у супроводі народного вокалу стануть справжнім відкриттям для поціновувачів сучасної української музики. Подорож Україною KAZKA планує в особливому складі: разом із солісткою Олександрою, клавішником Нікітою та майстром духових інструментів Дімою, на сцені запалюватиме віртуозний барабанщик Євген та тріо хористок Дарини, Ярини і Василини.
Деякі треки альбому дівчата доповнили стилізованим народним співом, тому, улюблені пісні альбому KARMA набули дещо нового звучання та настроїв. Таку KAZKA можна побачити та почути лише під час живих концертів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Лучан кличуть на живий концерт відомого гурту «KAZKA»
Сьогодні, 11:59