Лучан кличуть на живий концерт відомого гурту «KAZKA»

До Луцька з концертом їде відомий гурт KAZKA.Концерт KAZKA в Луцьку відбудеться 15 листопада о 20:00 у пабі «Карабас Барабас», - повідомили організатори.KAZKA анонсує дебютний всеукраїнський #КАРМАТУР. Вже цієї осені десятки українських міст зможуть наживо відчути всю магію KAZKA.Після приголомшливого успіху першої платівки KAZKA — KARMA у мережі, експериментал-поп-тріо представили лонгплей наживо на одному з головних київських майданчиків.Цієї осені KAZKA вирушає Україною з live-презентацією альбому KARMA. 10 особистих історій у етно-музичній обгортці та у супроводі народного вокалу стануть справжнім відкриттям для поціновувачів сучасної української музики. Подорож Україною KAZKA планує в особливому складі: разом із солісткою, клавішникомта майстром духових інструментів, на сцені запалюватиме віртуозний барабанщикта тріо хористокДеякі треки альбому дівчата доповнили стилізованим народним співом, тому, улюблені пісні альбому KARMA набули дещо нового звучання та настроїв. Таку KAZKA можна побачити та почути лише під час живих концертів.