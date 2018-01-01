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Волинські рятувальники тріумфували на Чемпіонаті світу у Словаччині

Волинські рятувальники тріумфували на Чемпіонаті світу у Словаччині
Волинські рятувальники здобули срібні нагороди в складі збірної команди України на Чемпіонаті світу з пожежно-прикладного спорту, що проходив в середині вересня у Словаччині.

Так, троє волинян захищали честь нашої держави на найвищому рівні: Олександр Андрійчук - заслужений майстер спорту, майор служби цивільного захисту, начальник спортивного комплексу Управління ДСНС у Волинській області, Вадим Лучинський - майстер спорту, старший лейтенант служби цивільного захисту, начальник варти 20-го державного пожежно-рятувального поста, Роман Божук - майстер спорту, лейтенант служби цивільного захисту, начальник варти 1-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Волиняни відмінно виступили в особистому заліку та допомогли команді здобути високі місця в окремих командних видах.

Зокрема, здобули 3-є місце в підйомі по штурмовій драбині, подоланні 100-метрової смуги з перешкодами та у бойовому розгортанні. Вадим Лучинський виконав норматив майстра спорту міжнародного класу.


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Теги: рятувальники, Волинь
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