Волинські рятувальники тріумфували на Чемпіонаті світу у Словаччині





Так, троє волинян захищали честь нашої держави на найвищому рівні: Олександр Андрійчук - заслужений майстер спорту, майор служби цивільного захисту, начальник спортивного комплексу Управління ДСНС у Волинській області, Вадим Лучинський - майстер спорту, старший лейтенант служби цивільного захисту, начальник варти 20-го державного пожежно-рятувального поста, Роман Божук - майстер спорту, лейтенант служби цивільного захисту, начальник варти 1-ї державної пожежно-рятувальної частини.



Волиняни відмінно виступили в особистому заліку та допомогли команді здобути високі місця в окремих командних видах.



Зокрема, здобули 3-є місце в підйомі по штурмовій драбині, подоланні 100-метрової смуги з перешкодами та у бойовому розгортанні. Вадим Лучинський виконав норматив майстра спорту міжнародного класу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські рятувальники здобули срібні нагороди в складі збірної команди України на Чемпіонаті світу з пожежно-прикладного спорту, що проходив в середині вересня у Словаччині.Так, троє волинян захищали честь нашої держави на найвищому рівні:- заслужений майстер спорту, майор служби цивільного захисту, начальник спортивного комплексу Управління ДСНС у Волинській області,- майстер спорту, старший лейтенант служби цивільного захисту, начальник варти 20-го державного пожежно-рятувального поста,- майстер спорту, лейтенант служби цивільного захисту, начальник варти 1-ї державної пожежно-рятувальної частини.Волиняни відмінно виступили в особистому заліку та допомогли команді здобути високі місця в окремих командних видах.Зокрема, здобули 3-є місце в підйомі по штурмовій драбині, подоланні 100-метрової смуги з перешкодами та у бойовому розгортанні. Вадим Лучинський виконав норматив майстра спорту міжнародного класу.

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