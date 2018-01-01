Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 вересня

На Волині 19 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.. 09:00 – 17:00с.Чесний Хрест: вул.Кірова 16-272.09:00 – 17:00с.Вощатин повністю3.09:00 – 17:00Учбовий полігон ВПУ №23, центральний склад ПТФ, СТО Шипшина м.Вол.-Вол.: вул.Н.Ужвій 34-561. ПЛ-0,4 кВ від ТП №233 с.Стійло 09:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ,Берестечківське СТ Магазин с.Стійло:вул.Центральна,вул.Підлісна1. 9:00-17:00с.Кропивщина част.2. 10:00-17:00с.Топилище вул.Центральна3. 10:00-17:00 с.Ст.Ліщня (територія колишнього колгоспу)1.09:00 – 17:00 Будинок школяра, Відділення держказначейства, Миколаївська Церква, ПП Пилипчук Р.М. , К-Каширська виконавча служба. м.Камінь - Каширський, вул.Гагаріна, вул.Шевченка, вул.Шкільна,пров. Шевченка, вул.Вузька, пров.Гагаріна.2. КТП-156 Л-1 09:00 – 16:00 Молитовний будинок. с.Гута Боровенська, вул.Вижар3. КТП-108 Л-3 09:00 – 17:00 ФАП с.Олександрія, вул.Шевченка1. 9:00-17:00ФОП Солов'янчук А. Ф.,СТзОВ "Білинське",ФГ "Дуплянка СГК". с.Білин.2. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-424 9:00-17:00 ФОП Тарасюк Ю. М. м.Ковель, вул.С. Русової,вул.І. Гонти, вул.Заньковецької,вул.Братковського, вул.Острозького, вул.О. Гончара, вул.Коновальця,вул.Миколайчука.3. ПС №97 «М’ясокомбінат» I СШ(КТП-650) 9:00-17:00 МП ПМК. м.Ковель, вул.Володимирська.1.9:00-17:00с.Дорогиничі вул.Зелена: населення1. 9:00-17:00ПП РозумовськаМагазин ЛівшаСтомат кабінетВідділення банкуТАМ ТАМ експресБойлернавул.Січова, 3пр. Відродження, 14-181. 9:00 – 17:00ПАТ «Укртелеком», ФОП Нежваловський О.Ф, с. Промінь: буд. культури, школа с.Промінь вул. Перемоги, Лугова2.10:00 – 17:00Дитячий садок с.ВеселеФОП Ступачинська С.О. с.Веселе вул. Молодіжна, Торчинська3.10:00 – 17:00 ФОП Мацюк В.А., СГПП „Луцька рибоводно-меліоративна станція”, СГТзОВ „Лище” (млин, ковбасний цех, тракторна бригада, КЗС, свиноферма), ФОП Кондратюк В.В., ФОП Бендовська І.С. с. Лище вул. Молодіжна, Зарічна, Центральна, Набережна, Південна, Воз’єднання, Підгаєцька, Будівельна, Клечанська1. КТП-274 9:00-17:00 магазин с Пульмо2. КТП-35 9:00-17:00 ------ С Головно вул. Ялинова, Федора -Литвинюка3. Л 26-02 для ремонта пр10 КТП-266 9:00-17:00 Л-26-02с.Світязь, Омеляне, Підманево,с.Світязь: Бази відпочинку,4. КТП-255 9:00-17:00 с.Світязь вул. Миру Жовтнева5. КТП-239 9:00-17:00 с.Заозерне6. Л 26-05 9:00-12:00 с.Світязь, смт.Шацьк Дачний масив("Дуга" біля оз.Світязь:вул.Світязька, Електриків, Т.Марфюка, Федорова, Наливайка, Івасюка, Туристична, Київська, Березова, Грушевського, Гарманівська).Вересова, Світла, Луценка, Н.Яремчука, Тарасова, Козацька, Волинська, Лисенка, Грибна.1.10:00-17:00 Шкільна майстерня, магазин ФОП Шумик В.С., магазин ФОП Шумик Т.Ю., адмінприміщення Щитинської сільської ради, ФАП, магазин ФОП Вознюк К.І., будівля храму, шкільна їдальня, клуб., побут с.Щитинь, вул.Жовтнева, Поліська, Зарічна, хутір Почапи2. ПЛ-10 кВ Л 10-05 від ЛР-30 10:00-17:00 Школи, дитячі садочки, клуби, пилорами, магазини, адмінприміщення Залізницького старостинського округу, лісництво, ФАП, пошта Повністю с.Залізниця, с.Міжгайці,с.Лобна1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-175 для к. р. КТП 10:00-18:00 Красновільська сільська рада, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицький РЦПМСД (ФАП), Куликовицьке споживче товариство (прд.маг, хоз.маг), ФОП Свиридюк Л.І. (магазин). с.Красноволя2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-81 10:00-17:00 ФОП Сокол В.М. (ДКУ-2), ФОП Конотопчик Дмитро Олексійович (кіоск), Великоведмезька сільська рада, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), ФОП Леончук А.О. (торгівельний кіоск), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с.В.Ведмежка1.09:00-17:00УТОС, ЖКП №1м.Нововолинськвул.Дорогиничівськавул.Петровапров.Новийвул.Автобусна, 142. ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-2 09:00-17:00 «Перлина», Приватбанк філія №7, «Стиль», «Курляндія», нотаріус, адвокат, Медцентр «Біокурс» м.Нововолинськб-р Шевченка, 28-34вул.Миру, 1-7вул.Кобзаря, 58-62, 51-531. КТП-192 9:00-17:00 с.Малинівка вул. Центральна2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-267 9:00-17:00 с.Тристень школа. с.Тристень вул. Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна.3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 9:00-17:00 с.Уляники церква с.Уляники вул. Молодіжна, Зелена4. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-401 9:00-17:00 м. Рожище притулок, дитсадок, приміщення пенсійного фонду, КНС, м.Рожище вул. Куліша, Шевченка.Старовижівський район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. ЗТП-219 10:00-17:00 с Любохини СВК Нове життя, Брикет Стар1.10:00-16:30 КП «Клюськ-агро»- тр.бригада, клюська с/р- клуб, ТРСТ – магазин, млин, церква,ФОП Мороз А.П.- деревообробний цех, АТС, пошта , школа, с/р- адмінприміщення, дит.садок, ФГ «Аміла»- ферма, КЗС с.Тагачин, Клюськ2. ПЛ-0,4 кВЗТП-293 Л-2 09:00-16:30 РТП- адмінбудинок, ФОП Грауда –шиномонтаж, ФОП Стичук – складське приміщення, АТС с.м.т.Турійськ вул.Жежків