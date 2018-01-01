Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 вересня
Сьогодні, 19:00
На Волині 19 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1.. 09:00 – 17:00
с.Чесний Хрест: вул.Кірова 16-27
2.09:00 – 17:00
с.Вощатин повністю
3.09:00 – 17:00
Учбовий полігон ВПУ №23, центральний склад ПТФ, СТО Шипшина м.Вол.-Вол.: вул.Н.Ужвій 34-56
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від ТП №233 с.Стійло 09:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ,
Берестечківське СТ Магазин с.Стійло:
вул.Центральна,
вул.Підлісна
Іваничівський район
1. 9:00-17:00
с.Кропивщина част.
2. 10:00-17:00
с.Топилище вул.Центральна
3. 10:00-17:00 с.Ст.Ліщня (територія колишнього колгоспу)
Камінь-Каширський район
1.09:00 – 17:00 Будинок школяра, Відділення держказначейства, Миколаївська Церква, ПП Пилипчук Р.М. , К-Каширська виконавча служба. м.Камінь - Каширський, вул.Гагаріна, вул.Шевченка, вул.Шкільна,
пров. Шевченка, вул.Вузька, пров.Гагаріна.
2. КТП-156 Л-1 09:00 – 16:00 Молитовний будинок. с.Гута Боровенська, вул.Вижар
3. КТП-108 Л-3 09:00 – 17:00 ФАП с.Олександрія, вул.Шевченка
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФОП Солов'янчук А. Ф.,
СТзОВ "Білинське",
ФГ "Дуплянка СГК". с.Білин.
2. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-424 9:00-17:00 ФОП Тарасюк Ю. М. м.Ковель, вул.С. Русової,
вул.І. Гонти, вул.Заньковецької,
вул.Братковського, вул.Острозького, вул.О. Гончара, вул.Коновальця,
вул.Миколайчука.
3. ПС №97 «М’ясокомбінат» I СШ
(КТП-650) 9:00-17:00 МП ПМК. м.Ковель, вул.Володимирська.
Локачинський район
1.9:00-17:00
с.Дорогиничі вул.Зелена: населення
місто Луцьк
1. 9:00-17:00
ПП Розумовська
Магазин Лівша
Стомат кабінет
Відділення банку
ТАМ ТАМ експрес
Бойлерна
вул.Січова, 3
пр. Відродження, 14-18
Луцький район
1. 9:00 – 17:00
ПАТ «Укртелеком», ФОП Нежваловський О.Ф, с. Промінь: буд. культури, школа с.Промінь вул. Перемоги, Лугова
2.10:00 – 17:00
Дитячий садок с.Веселе
ФОП Ступачинська С.О. с.Веселе вул. Молодіжна, Торчинська
3.10:00 – 17:00 ФОП Мацюк В.А., СГПП „Луцька рибоводно-меліоративна станція”, СГТзОВ „Лище” (млин, ковбасний цех, тракторна бригада, КЗС, свиноферма), ФОП Кондратюк В.В., ФОП Бендовська І.С. с. Лище вул. Молодіжна, Зарічна, Центральна, Набережна, Південна, Воз’єднання, Підгаєцька, Будівельна, Клечанська
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-274 9:00-17:00 магазин с Пульмо
2. КТП-35 9:00-17:00 ------ С Головно вул. Ялинова, Федора -Литвинюка
3. Л 26-02 для ремонта пр10 КТП-266 9:00-17:00 Л-26-02
с.Світязь, Омеляне, Підманево,
с.Світязь: Бази відпочинку,
4. КТП-255 9:00-17:00 с.Світязь вул. Миру Жовтнева
5. КТП-239 9:00-17:00 с.Заозерне
6. Л 26-05 9:00-12:00 с.Світязь, смт.Шацьк Дачний масив("Дуга" біля оз.Світязь:
вул.Світязька, Електриків, Т.Марфюка, Федорова, Наливайка, Івасюка, Туристична, Київська, Березова, Грушевського, Гарманівська).
Вересова, Світла, Луценка, Н.Яремчука, Тарасова, Козацька, Волинська, Лисенка, Грибна.
Любешівський район
1.10:00-17:00 Шкільна майстерня, магазин ФОП Шумик В.С., магазин ФОП Шумик Т.Ю., адмінприміщення Щитинської сільської ради, ФАП, магазин ФОП Вознюк К.І., будівля храму, шкільна їдальня, клуб., побут с.Щитинь, вул.Жовтнева, Поліська, Зарічна, хутір Почапи
2. ПЛ-10 кВ Л 10-05 від ЛР-30 10:00-17:00 Школи, дитячі садочки, клуби, пилорами, магазини, адмінприміщення Залізницького старостинського округу, лісництво, ФАП, пошта Повністю с.Залізниця, с.Міжгайці,
с.Лобна
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-175 для к. р. КТП 10:00-18:00 Красновільська сільська рада, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицький РЦПМСД (ФАП), Куликовицьке споживче товариство (прд.маг, хоз.маг), ФОП Свиридюк Л.І. (магазин). с.Красноволя
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-81 10:00-17:00 ФОП Сокол В.М. (ДКУ-2), ФОП Конотопчик Дмитро Олексійович (кіоск), Великоведмезька сільська рада, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), ФОП Леончук А.О. (торгівельний кіоск), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с.В.Ведмежка
місто Нововолинськ
1.09:00-17:00
УТОС, ЖКП №1
м.Нововолинськ
вул.Дорогиничівська
вул.Петрова
пров.Новий
вул.Автобусна, 14
2. ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-2 09:00-17:00 «Перлина», Приватбанк філія №7, «Стиль», «Курляндія», нотаріус, адвокат, Медцентр «Біокурс» м.Нововолинськ
б-р Шевченка, 28-34
вул.Миру, 1-7
вул.Кобзаря, 58-62, 51-53
Рожищенський район
1. КТП-192 9:00-17:00 с.Малинівка вул. Центральна
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-267 9:00-17:00 с.Тристень школа. с.Тристень вул. Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна.
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 9:00-17:00 с.Уляники церква с.Уляники вул. Молодіжна, Зелена
4. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-401 9:00-17:00 м. Рожище притулок, дитсадок, приміщення пенсійного фонду, КНС, м.Рожище вул. Куліша, Шевченка.
Старовижівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ЗТП-219 10:00-17:00 с Любохини СВК Нове життя, Брикет Стар
Турійський район
1.10:00-16:30 КП «Клюськ-агро»- тр.бригада, клюська с/р- клуб, ТРСТ – магазин, млин, церква,ФОП Мороз А.П.- деревообробний цех, АТС, пошта , школа, с/р- адмінприміщення, дит.садок, ФГ «Аміла»- ферма, КЗС с.Тагачин, Клюськ
2. ПЛ-0,4 кВ
ЗТП-293 Л-2 09:00-16:30 РТП- адмінбудинок, ФОП Грауда –шиномонтаж, ФОП Стичук – складське приміщення, АТС с.м.т.Турійськ вул.Жежків
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Володимир-Волинський район
1.. 09:00 – 17:00
с.Чесний Хрест: вул.Кірова 16-27
2.09:00 – 17:00
с.Вощатин повністю
3.09:00 – 17:00
Учбовий полігон ВПУ №23, центральний склад ПТФ, СТО Шипшина м.Вол.-Вол.: вул.Н.Ужвій 34-56
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від ТП №233 с.Стійло 09:00-17:00 ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ,
Берестечківське СТ Магазин с.Стійло:
вул.Центральна,
вул.Підлісна
Іваничівський район
1. 9:00-17:00
с.Кропивщина част.
2. 10:00-17:00
с.Топилище вул.Центральна
3. 10:00-17:00 с.Ст.Ліщня (територія колишнього колгоспу)
Камінь-Каширський район
1.09:00 – 17:00 Будинок школяра, Відділення держказначейства, Миколаївська Церква, ПП Пилипчук Р.М. , К-Каширська виконавча служба. м.Камінь - Каширський, вул.Гагаріна, вул.Шевченка, вул.Шкільна,
пров. Шевченка, вул.Вузька, пров.Гагаріна.
2. КТП-156 Л-1 09:00 – 16:00 Молитовний будинок. с.Гута Боровенська, вул.Вижар
3. КТП-108 Л-3 09:00 – 17:00 ФАП с.Олександрія, вул.Шевченка
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФОП Солов'янчук А. Ф.,
СТзОВ "Білинське",
ФГ "Дуплянка СГК". с.Білин.
2. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-424 9:00-17:00 ФОП Тарасюк Ю. М. м.Ковель, вул.С. Русової,
вул.І. Гонти, вул.Заньковецької,
вул.Братковського, вул.Острозького, вул.О. Гончара, вул.Коновальця,
вул.Миколайчука.
3. ПС №97 «М’ясокомбінат» I СШ
(КТП-650) 9:00-17:00 МП ПМК. м.Ковель, вул.Володимирська.
Локачинський район
1.9:00-17:00
с.Дорогиничі вул.Зелена: населення
місто Луцьк
1. 9:00-17:00
ПП Розумовська
Магазин Лівша
Стомат кабінет
Відділення банку
ТАМ ТАМ експрес
Бойлерна
вул.Січова, 3
пр. Відродження, 14-18
Луцький район
1. 9:00 – 17:00
ПАТ «Укртелеком», ФОП Нежваловський О.Ф, с. Промінь: буд. культури, школа с.Промінь вул. Перемоги, Лугова
2.10:00 – 17:00
Дитячий садок с.Веселе
ФОП Ступачинська С.О. с.Веселе вул. Молодіжна, Торчинська
3.10:00 – 17:00 ФОП Мацюк В.А., СГПП „Луцька рибоводно-меліоративна станція”, СГТзОВ „Лище” (млин, ковбасний цех, тракторна бригада, КЗС, свиноферма), ФОП Кондратюк В.В., ФОП Бендовська І.С. с. Лище вул. Молодіжна, Зарічна, Центральна, Набережна, Південна, Воз’єднання, Підгаєцька, Будівельна, Клечанська
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-274 9:00-17:00 магазин с Пульмо
2. КТП-35 9:00-17:00 ------ С Головно вул. Ялинова, Федора -Литвинюка
3. Л 26-02 для ремонта пр10 КТП-266 9:00-17:00 Л-26-02
с.Світязь, Омеляне, Підманево,
с.Світязь: Бази відпочинку,
4. КТП-255 9:00-17:00 с.Світязь вул. Миру Жовтнева
5. КТП-239 9:00-17:00 с.Заозерне
6. Л 26-05 9:00-12:00 с.Світязь, смт.Шацьк Дачний масив("Дуга" біля оз.Світязь:
вул.Світязька, Електриків, Т.Марфюка, Федорова, Наливайка, Івасюка, Туристична, Київська, Березова, Грушевського, Гарманівська).
Вересова, Світла, Луценка, Н.Яремчука, Тарасова, Козацька, Волинська, Лисенка, Грибна.
Любешівський район
1.10:00-17:00 Шкільна майстерня, магазин ФОП Шумик В.С., магазин ФОП Шумик Т.Ю., адмінприміщення Щитинської сільської ради, ФАП, магазин ФОП Вознюк К.І., будівля храму, шкільна їдальня, клуб., побут с.Щитинь, вул.Жовтнева, Поліська, Зарічна, хутір Почапи
2. ПЛ-10 кВ Л 10-05 від ЛР-30 10:00-17:00 Школи, дитячі садочки, клуби, пилорами, магазини, адмінприміщення Залізницького старостинського округу, лісництво, ФАП, пошта Повністю с.Залізниця, с.Міжгайці,
с.Лобна
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-175 для к. р. КТП 10:00-18:00 Красновільська сільська рада, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицький РЦПМСД (ФАП), Куликовицьке споживче товариство (прд.маг, хоз.маг), ФОП Свиридюк Л.І. (магазин). с.Красноволя
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-81 10:00-17:00 ФОП Сокол В.М. (ДКУ-2), ФОП Конотопчик Дмитро Олексійович (кіоск), Великоведмезька сільська рада, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), ФОП Леончук А.О. (торгівельний кіоск), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с.В.Ведмежка
місто Нововолинськ
1.09:00-17:00
УТОС, ЖКП №1
м.Нововолинськ
вул.Дорогиничівська
вул.Петрова
пров.Новий
вул.Автобусна, 14
2. ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-2 09:00-17:00 «Перлина», Приватбанк філія №7, «Стиль», «Курляндія», нотаріус, адвокат, Медцентр «Біокурс» м.Нововолинськ
б-р Шевченка, 28-34
вул.Миру, 1-7
вул.Кобзаря, 58-62, 51-53
Рожищенський район
1. КТП-192 9:00-17:00 с.Малинівка вул. Центральна
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-267 9:00-17:00 с.Тристень школа. с.Тристень вул. Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна.
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 9:00-17:00 с.Уляники церква с.Уляники вул. Молодіжна, Зелена
4. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-401 9:00-17:00 м. Рожище притулок, дитсадок, приміщення пенсійного фонду, КНС, м.Рожище вул. Куліша, Шевченка.
Старовижівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ЗТП-219 10:00-17:00 с Любохини СВК Нове життя, Брикет Стар
Турійський район
1.10:00-16:30 КП «Клюськ-агро»- тр.бригада, клюська с/р- клуб, ТРСТ – магазин, млин, церква,ФОП Мороз А.П.- деревообробний цех, АТС, пошта , школа, с/р- адмінприміщення, дит.садок, ФГ «Аміла»- ферма, КЗС с.Тагачин, Клюськ
2. ПЛ-0,4 кВ
ЗТП-293 Л-2 09:00-16:30 РТП- адмінбудинок, ФОП Грауда –шиномонтаж, ФОП Стичук – складське приміщення, АТС с.м.т.Турійськ вул.Жежків
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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