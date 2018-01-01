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У Луцьку нарікають на маршрутку №21

У Луцьку нарікають на маршрутку №21
У Луцьку скаржаться на те, що через маршрутку №21 школярі запізнилися до школи.

Про це на платформі "Відкрите місто" написав Володимир Павлюк.

"Сьогодні (17 вересня) з 7.45 год. до 8.10 год не було жодної маршрутки №21, хоча мала їхати о 7.55 год. На зупинці біля Дубнівського кільця на неї чекали біля десятка школярів та їх батьки. На жаль, через безвідповідальність перевізника вони запізнились. Дякую перевізнику та причетним особам з міської ради, вам нарешті "вдалось" вирішити проблему доїзду з вул. Дубнівської. На папері маршрут відкрито, в реальності маршруток немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Луцьку в червні знайшли перевізників на маршрути №32, №21 та №16.

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Теги: транспорт, маршрутки, скарги
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