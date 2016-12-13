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У Луцьку жінка зняла з школярок сережки: подробиці інциденту

У Луцьку жінка зняла з школярок сережки: подробиці інциденту
У луцькій школі №10 невідома жінка обікрала дітей.

Подробиці розповіли батьки, діти яких навчаються у цьому закладі, – пишуть Волинські Новини.

Нагадаємо, інцидент трапився у понеділок, 17 вересня.

Зазначається, що незнайомка без перешкод зайшла у приміщення школи та попросила учениць молодших класів, які бігали коридорами, зняти золоті сережки.

Директор КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №10 – професійний ліцей Луцької міської ради» Олег Михальчук підтвердив, що такий інцидент мав місце. З його слів, 17 вересня невідома жінка вмовила двох юних учениць зняти по одній сережці. Дітям зловмисниця казала, що шукає подібні.

Довірливі школярі послухалися незнайомку та віддали їй прикраси. Натомість спритниця, прихопивши крадене, накивала п’ятами.

Про цей випадок шахрайства одразу повідомили у поліцію і працівники поліції здійснили об’їзд мікрорайону разом з дитиною. Однак наразі ідентифікувати та знайти жінку не вдалося.

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Теги: школа, крадіжка, Луцьк, коштовності
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Коментарі 1
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А чому?А тому що керівництво шкіл не хочуть встановлювати камери відеонагляду.Які вже давно мають бути у всіх навчальних закладах,хоча би на входах і коридорах.Не такі вже вони великі гроші коштують,звичайно якщо встановлювати без відкатів.
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