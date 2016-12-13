У Луцьку жінка зняла з школярок сережки: подробиці інциденту





Подробиці розповіли батьки, діти яких навчаються у цьому закладі, – пишуть



Нагадаємо, інцидент трапився у понеділок, 17 вересня.



Зазначається, що незнайомка без перешкод зайшла у приміщення школи та попросила учениць молодших класів, які бігали коридорами, зняти золоті сережки.



Директор КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №10 – професійний ліцей Луцької міської ради» Олег Михальчук підтвердив, що такий інцидент мав місце. З його слів, 17 вересня невідома жінка вмовила двох юних учениць зняти по одній сережці. Дітям зловмисниця казала, що шукає подібні.



Довірливі школярі послухалися незнайомку та віддали їй прикраси. Натомість спритниця, прихопивши крадене, накивала п’ятами.



Про цей випадок шахрайства одразу повідомили у поліцію і працівники поліції здійснили об’їзд мікрорайону разом з дитиною. Однак наразі ідентифікувати та знайти жінку не вдалося.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькій школі №10 невідома жінка обікрала дітей.Подробиці розповіли батьки, діти яких навчаються у цьому закладі, – пишуть Волинські Новини Нагадаємо,Зазначається, що незнайомка без перешкод зайшла у приміщення школи та попросила учениць молодших класів, які бігали коридорами, зняти золоті сережки.Директор КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №10 – професійний ліцей Луцької міської ради»підтвердив, що такий інцидент мав місце. З його слів, 17 вересня невідома жінка вмовила двох юних учениць зняти по одній сережці. Дітям зловмисниця казала, що шукає подібні.Довірливі школярі послухалися незнайомку та віддали їй прикраси. Натомість спритниця, прихопивши крадене, накивала п’ятами.Про цей випадок шахрайства одразу повідомили у поліцію і працівники поліції здійснили об’їзд мікрорайону разом з дитиною. Однак наразі ідентифікувати та знайти жінку не вдалося.

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