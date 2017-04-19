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«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ

«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
Луцьк провів у останню путь загиблого під Іловайськом воїна 51-ї бригади Юрія Лавренчука.

Нагадаємо, Юрія Лавренчука вважали зниклим з 2014 року після боїв під Іловайськом. Його ідентифікували за ДНК.

Вранці 18 вересня тіло загиблого Героя доставили до батьківської хати в село Старосілля для прощання.

Опісля останки воїна доправили в Луцьк. Труарний кортеж приїхав на Театральний майдан міста під пісню "Плине кача". Родина та друзі загиблого, бойові побратими, воїни АТО, ветерани, представники влади прийшли, аби віддати шану воїну та провести волинянина в останню путь.
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ

"Юрій Лавренчук був призваний на службу у 2014 році, у час, коли наші хлопці потрапили в саме пекло війни. Востаннє він вийшов на зв‘язок у серпні 2014 року", - сказав в.о мера Григорій Пустовіт.

За його словами, тіло воїна спочатку поховали у Бахмутському районі Донецької області на кладовищі села Парасковія.

Присутні вшанували пам‘ять Юрія Лавренчука стоячи на колінах.
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ

Слово надали й бойовому побратиму загиблого Героя Михайлу Оліферчуку.

"Так сталося, що ми з 17 людьми у складі 2-го батальйону разом з Юрієм пройшли на Сході цю пекельну справу. Спочатку ми перебували у Луганській області на блокпосту, пізніше нас перекинули під Іловайськ у село Многопілля. Ніхто не думав, що російські війська створять Іловайський котел", - із сумом зауважив він.
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ

"Юрій був хорошим хлопцем, сміливим, добрим, завжди допомагав. Ми жили, наче одна родина. Якби й хотів щось погане у Юрію знайти, то цього поганого не було", - додав воїн.

Присутні на скорботному заході не стримували сліз. Приїхала попрощатися з татом і маленька донечка Юрія Лавренчука.
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ

Священнослужителі помолилися за полеглого Героя і попросили "райської оселі серед янголів".

Побратим Юрія Лавренчука Віталій наголосив, що напрочуд важко ховати тих, із ким пройшов нелегкий шлях війни. Боєць також поділився, що вони разом з Юрієм писали вірші. Один із них Віталій зацитував:

"Іде війна, і гинуть діти, батьківські доньки та сини.
Ми замерзаємо в окопах, ми ждемо теплої весни.
Та чи прийде вона? Не знаєм. Чи вийде тепле сонце із-за хмар.
Щодня надію ми плекаєм на той прекрасний теплий стан..."
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ

Траурний кортеж вирушив від Театрального майдану проспектом Волі. Звідти тіло Юрія Лавренчука доправили на міське кладовище, що у селі Гаразджа.
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ


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Теги: похорон, АТО Юрій Лавренчук, Луцьк
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