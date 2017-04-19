«Був сміливим, добрим і завжди допомагав»: у Луцьку попрощалися з Героєм Юрієм Лавренчуком. ФОТОРЕПОРТАЖ

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію