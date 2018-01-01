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У ЦНАПі Ковеля з'явився дитячий куточок

У ЦНАПі Ковеля з'явився дитячий куточок
У Ковельському ЦНАПі облаштували дитячий куточок.

Про це повідомили на сторінці установи у Facebook.

Для зручності відвідувачів, які на прийом приходять разом з дітьми, в адміністративному залі Центру влаштували гральний куточок.

"Його обладнання: мініатюрні меблі, іграшки, дошка для малювання крейдою, - чудова нагода для маленьких відвідувачів розважитися, яку вони з задоволенням використовують, доки дорослі вирішують свої справи", - йдеться у повідомленні.

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Теги: ЦНАП, Ковель, діти
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