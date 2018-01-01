У ЦНАПі Ковеля з'явився дитячий куточок





Про це повідомили на сторінці установи у Facebook.



Для зручності відвідувачів, які на прийом приходять разом з дітьми, в адміністративному залі Центру влаштували гральний куточок.



"Його обладнання: мініатюрні меблі, іграшки, дошка для малювання крейдою, - чудова нагода для маленьких відвідувачів розважитися, яку вони з задоволенням використовують, доки дорослі вирішують свої справи", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському ЦНАПі облаштували дитячий куточок.Про це повідомили на сторінці установи у Facebook.Для зручності відвідувачів, які на прийом приходять разом з дітьми, в адміністративному залі Центру влаштували гральний куточок."Його обладнання: мініатюрні меблі, іграшки, дошка для малювання крейдою, - чудова нагода для маленьких відвідувачів розважитися, яку вони з задоволенням використовують, доки дорослі вирішують свої справи", - йдеться у повідомленні.

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