У ЦНАПі Ковеля з'явився дитячий куточок
Сьогодні, 18:15
У Ковельському ЦНАПі облаштували дитячий куточок.
Про це повідомили на сторінці установи у Facebook.
Для зручності відвідувачів, які на прийом приходять разом з дітьми, в адміністративному залі Центру влаштували гральний куточок.
"Його обладнання: мініатюрні меблі, іграшки, дошка для малювання крейдою, - чудова нагода для маленьких відвідувачів розважитися, яку вони з задоволенням використовують, доки дорослі вирішують свої справи", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили на сторінці установи у Facebook.
Для зручності відвідувачів, які на прийом приходять разом з дітьми, в адміністративному залі Центру влаштували гральний куточок.
"Його обладнання: мініатюрні меблі, іграшки, дошка для малювання крейдою, - чудова нагода для маленьких відвідувачів розважитися, яку вони з задоволенням використовують, доки дорослі вирішують свої справи", - йдеться у повідомленні.
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