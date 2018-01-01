Поблизу Луцька відбудуться Міжнародні велогонки





Про це йдеться у розпорядженні опублікованому на сайті



Відтак, 22-23 вересня в с. Струмівка Луцького району (Волинська область, шосе Н-22, с. Струмівка – с. Звірів) проведуть Міжнародну велосипедну гонку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Струмівка Луцького району проведуть Міжнародну велосипедну гонку на шосе серед ветеранів.Про це йдеться у розпорядженні опублікованому на сайті Луцької міської ради Відтак, 22-23 вересня в с. Струмівка Луцького району (Волинська область, шосе Н-22, с. Струмівка – с. Звірів) проведуть Міжнародну велосипедну гонку.

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