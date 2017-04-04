У Житомирі загорівся картонний комбінат. ФОТО





Як повідомили кореспонденту



Висока температура та швидке розповсюдження вогню створюють складність в гасінні. На гасінні пожежі працюють вже 11 одиниць техніки та 63 чоловіки особового складу.



На місці події бійці ДСНС з’ясували, що горить склад картонного комбінату. Площа пожежі зараз складає орієнтовно 3 тис. кв. м. Висока температура та швидке розповсюдження вогню через високе пожежне навантаження (горить папір, картон тощо) створюють складність в гасінні.



Аби запобігти перекиданню вогню на інші цехи та на поруч розташовані підприємства, на гасінні пожежі працюють вже 11 одиниць техніки та 63 чоловіки особового складу. Пожежу наразі локалізовують та уточнюють її масштаби. Причина виникнення пожежі та завдані нею збитки з'ясовуються.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Житомирі зайнялися склади картонного комбінату.Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області, інформація про пожежу надійшла 18 вересня об 11:20. На ТОВ «Житомирський картонний комбінат» оперативно були направлені пожежні.Висока температура та швидке розповсюдження вогню створюють складність в гасінні. На гасінні пожежі працюють вже 11 одиниць техніки та 63 чоловіки особового складу.На місці події бійці ДСНС з’ясували, що горить склад картонного комбінату. Площа пожежі зараз складає орієнтовно 3 тис. кв. м. Висока температура та швидке розповсюдження вогню через високе пожежне навантаження (горить папір, картон тощо) створюють складність в гасінні.Аби запобігти перекиданню вогню на інші цехи та на поруч розташовані підприємства, на гасінні пожежі працюють вже 11 одиниць техніки та 63 чоловіки особового складу. Пожежу наразі локалізовують та уточнюють її масштаби. Причина виникнення пожежі та завдані нею збитки з'ясовуються.

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