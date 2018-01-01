У селі під Луцьком просять добудувати школу





Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.



"На сьогоднішній день у Княгининівському навчально-виховному комплексі "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" є 21 класне приміщення, з яких 2 - це комп'ютерні класи. Навчається в НВК у цьому навчальному році 20 класів. Таким чином, на даний час уже 1 клас не має свого постійного класного приміщення", - пише автор петиції Шудра Сергій Аркадійович.



Відтак, автор ініціативи зазначає, що на наступний навчальний рік кількість класів збільшиться ще на 2 і НВК змушений буде переходити на навчання у 2 зміни.



Підтримати ініціативу волинянина можна за посиланням:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у Княгининівському НВК не вистачає кабінетів для усіх класів, тож просять добудувати школу.Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій."На сьогоднішній день у Княгининівському навчально-виховному комплексі "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" є 21 класне приміщення, з яких 2 - це комп'ютерні класи. Навчається в НВК у цьому навчальному році 20 класів. Таким чином, на даний час уже 1 клас не має свого постійного класного приміщення", - пише автор петиціїВідтак, автор ініціативи зазначає, що на наступний навчальний рік кількість класів збільшиться ще на 2 і НВК змушений буде переходити на навчання у 2 зміни.Підтримати ініціативу волинянина можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/knyahynynok/Petition/View/1

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