У селі під Луцьком просять добудувати школу
Сьогодні, 14:30
На Волині у Княгининівському НВК не вистачає кабінетів для усіх класів, тож просять добудувати школу.
Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
"На сьогоднішній день у Княгининівському навчально-виховному комплексі "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" є 21 класне приміщення, з яких 2 - це комп'ютерні класи. Навчається в НВК у цьому навчальному році 20 класів. Таким чином, на даний час уже 1 клас не має свого постійного класного приміщення", - пише автор петиції Шудра Сергій Аркадійович.
Відтак, автор ініціативи зазначає, що на наступний навчальний рік кількість класів збільшиться ще на 2 і НВК змушений буде переходити на навчання у 2 зміни.
Підтримати ініціативу волинянина можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/knyahynynok/Petition/View/1
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Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
"На сьогоднішній день у Княгининівському навчально-виховному комплексі "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" є 21 класне приміщення, з яких 2 - це комп'ютерні класи. Навчається в НВК у цьому навчальному році 20 класів. Таким чином, на даний час уже 1 клас не має свого постійного класного приміщення", - пише автор петиції Шудра Сергій Аркадійович.
Відтак, автор ініціативи зазначає, що на наступний навчальний рік кількість класів збільшиться ще на 2 і НВК змушений буде переходити на навчання у 2 зміни.
Підтримати ініціативу волинянина можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/knyahynynok/Petition/View/1
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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