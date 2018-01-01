На Волині відкрили дев`ятий інклюзивно-ресурсний центр. ФОТО

У Турійській ОТГ розпочав свою роботу дев'ятий на Волині інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими потребами.Стрічку перерізали 18 вересня 2018 року, – йдеться на сторінці голови Волинської ОДАНа відкриття центру, який покликаний надавати психологічну допомогу дітям, оцінювати їх стан, а також супроводжувати дитину протягом всього її навчання завітав голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко. Він пригостив дітей солодкими подарунками та поділився успіхами Волині у впровадженні інклюзії:«Волинь займає друге місце серед областей України за кількістю облаштованих інклюзивних класів. У нас їх – 143. Випередила нас лише Київщина – там 148 шкіл з такими класами.Ми – не найбагатша область. Але знайшли сили та фінанси, аби розвивати інклюзивну освіту. Але найважливіше, це педагоги – які людяні, відкриті та щирі і з задоволенням повідкривали ці класи. Дітки всі повинні мати рівний доступ до освіти, до спорту.Також на заході були присутні: заступник голови облдержадміністрації, голова Турійської райдержадміністарції, голова райради, голова Турійської ОТГ, голова Луківської ОТГта інші гості.Кабінети в навчальному закладі розміщені на першому поверсі Будинку дитячої творчості. Там облаштовані пандус та поручні відповідно до вимог Державних будівельних норм. Центр обладнаний сучасними меблями, оснащений реабілітаційним обладнанням, дидактичними та ігровими матеріалами, комп’ютерною технікою й багатофункціональним пристроєм. У коридорі облаштували зону очікування для батьків.Стало відомо, що в закладах дошкільної та загальної середньої освіти району, а також Луківської й Турійської ОТГ навчається 35 дітей з особливими освітніми потребами.Відтак, уклали угоду про співробітництво між Турійською, Луківською селищними радами об’єднаних територіальних громад та Турійською районною радою щодо спільного утримання комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Турійської селищної ради Волинської області.Кошторис на ремонт приміщень ІРЦ складає 148 тис. грн, з районного бюджету виділили кошти в сумі 30 тис. грн, з бюджету Луківської ОТГ - 40 тис. грн, з бюджету Турійської ОТГ – 78 тис. грн.Обладнання для кабінетів закупили за рахунок коштів державної цільової субвенції в розмірі 185,6 тис. грн. За результатами конкурсного відбору призначили директора ІРЦ –– за фахом вчитель-дефектолог.Мами та дітки з радістю оглянули новенькі кабінети та ігрові кімнаті. Для дітей накрили солодкий стіл, а тоді одразу почали працювати та гратися. Батьки кажуть, що такий центр був дуже необхідний громаді, адже завдяки ньому вони і самі зможуть спілкуватися між собою, а також обмінюватися досвідом.«Дуже хочу подякувати за відкриття такого центру. Він потрібен для наших діток і для нас, мам. Наші діти для нас не є тягарем. Вони – ніби лакмусовий папірець у відносинах з суспільством. Вони дають нам сили переборювати всі труднощі, обставини, вони не дають нам опустити руки. Завдяки ним ми вміємо йти напролом у потрібних ситуаціях.Тут ми зможемо спілкуватися між собою та обмінюватися радісними моментами, таким чином заохочуючи одна одну. Ми мусимо боротися, і тепер робитимемо це завдяки такому чудовому центру!» - виступила, мама п`ятирічної Катрусі, якій діагностували ДЦП.Окрім того, впродовж жовтня розпочне роботу іще шість ІРЦ: Горохівський, Ратнівський, Ківерцівський, Локачинський, Іваничівський та в Любомльській ОТГ.