Кімната вистелена грошима: як у Запоріжжі викрили злочинну схему. ФОТО

На Запоріжжі поліція викрила посадовців навчального закладу які брали хабарі.Щоб нелегальна «схема» виглядала легальною, посадові особи одного з державних ВНЗ зараховували до навчального закладу іноземців на підставі підроблених офіційних документів, - інформує Національна поліція України.У понеділок, 17 вересня, працівники обласного управління захисту економки Нацполіції, управління СБУ та прокуратури провели санкціоновані обшуки та, крім доказів злочинної діяльності, вилучили понад 110 тисяч доларів США та 70 тисяч євро.Так, правоохоронці викрили та задокументували злочинну «схему» навчання іноземних громадян, організовану посадовими особами ВНЗ. Іноземці, які отримували диплом, насправді не навчалися, приїжджали на територію України виключно для вирішення фінансових питань.Згодом встановили, що посадові особи державного навчального закладу зараховували студентів на підставі підроблених офіційних документів про середню освіту або переводу з іншого вищого навчального закладу. За свою допомогу посадовці одержували відповідну винагороду. Крім того, привласнювали кошти, які безпідставно були отримані ними від студентів у якості сплати за навчання.Також у схемі була задіяна комерційна структура, яка займалися пошуком кандидатів з числа іноземних студентів та забезпечувала їх прибуття на територію України, у разі такої необхідності. Після вирішення усіх організаційних та фінансових питань «студенти» фактично не з’являлися у стінах навчального закладу. Подальше проходженням навчального процесу та вирішення питань щодо успішного складання сесій контролювали посадові особи ВНЗ.Після аналізу вилучених документів буде встановлена роль кожного учасника злочинної «схеми». Після чого діям фігурантів буде надана правова оцінка та відповідна кваліфікація. На разі досудове розслідування проводиться за статтею 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.