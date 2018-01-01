На Волині вдвічі збільшилась кількість хворих на кір

За останній тиждень на кір захворіло 27 мешканців Волині.А це на 68% більше, ніж попереднього тижня, коли зафіксували звернення 16 осіб з цією хворобою, - повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ України.Це спричинено погіршенням епідемічної ситуації на трьох адміністративних територіях: Горохівський район (захворіло 10 осіб), Луцький район (8 осіб), м. Нововолинськ (5 осіб).Уражені 7 навчально—виховних закладів: 4 школи, 2 заклади дошкільної освіти та Луцький базовий медичний коледж, де зареєстрували по 1–2 випадки кору.Частка дорослого населення, що звернулась до медичних закладів з приводу хвороби склала 33% — це 9 осіб віком до 35 років.Також захворіло 18 дітей, найбільш ураженою групою виявились малюки віком 1–4 роки (половина від усіх дітей). Відсоток госпіталізованих збільшивсь до 80% в порівнянні з минулим тижнем, коли ушпиталили 56% від усіх, хто звернувся.Спалахів кору в організованих колективах немає. Проте, зареєстрували чотири спалахи кору в побуті: три в Горохівському районі (с. Скобелка, с. Смолява, с. Скірче) та с. Воютин Луцького району.Кількість постраждалих – 16 осіб, із них 11 дітей, тринадцять із них (81%) не щеплені проти кору.З початку року кількість хворих на кір в області збільшилась до 1281 особи.За цей же період в Україні захворіло понад 30 тисяч, від ускладнень цієї хвороби померло тринадцять: дев’ятеро дітей та четверо дорослих.