На шкільному стадіоні у селі на Волині повісився дідусь
Сьогодні, 15:37
У селі Бубнів, що у Володимир-Волинському районі, на шкільному стадіоні повісився чоловік.
Вранці 17 вересня до Володимир-Волинського відділення поліції надійшло повідомлення з села Бубнів про те, що на шкільному стадіоні знайшли повішеним чоловіка похилого віку, - пише Володимир медіа.
Під час з'ясування обставин трагедії, повішеним виявився 70-річний мешканець села.
Звести рахунки із життям він вирішив за допомогою мотузки, яку зачепив на шкільні ворота.
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Вранці 17 вересня до Володимир-Волинського відділення поліції надійшло повідомлення з села Бубнів про те, що на шкільному стадіоні знайшли повішеним чоловіка похилого віку, - пише Володимир медіа.
Під час з'ясування обставин трагедії, повішеним виявився 70-річний мешканець села.
Звести рахунки із життям він вирішив за допомогою мотузки, яку зачепив на шкільні ворота.
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