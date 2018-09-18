На шкільному стадіоні у селі на Волині повісився дідусь





Вранці 17 вересня до Володимир-Волинського відділення поліції надійшло повідомлення з села Бубнів про те, що на шкільному стадіоні знайшли повішеним чоловіка похилого віку, - пише



Під час з'ясування обставин трагедії, повішеним виявився 70-річний мешканець села.



Звести рахунки із життям він вирішив за допомогою мотузки, яку зачепив на шкільні ворота.

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