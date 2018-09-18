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На шкільному стадіоні у селі на Волині повісився дідусь

На шкільному стадіоні у селі на Волині повісився дідусь
У селі Бубнів, що у Володимир-Волинському районі, на шкільному стадіоні повісився чоловік.

Вранці 17 вересня до Володимир-Волинського відділення поліції надійшло повідомлення з села Бубнів про те, що на шкільному стадіоні знайшли повішеним чоловіка похилого віку, - пише Володимир медіа.

Під час з'ясування обставин трагедії, повішеним виявився 70-річний мешканець села.

Звести рахунки із життям він вирішив за допомогою мотузки, яку зачепив на шкільні ворота.

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Теги: самогубство, смерть
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