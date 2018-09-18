На автостанції у Володимирі обікрали двох людей
Сьогодні, 17:49
У Володимирі-Волинському на автостанції обікрали двох волинян.
Про це пише Володимир Медіа.
Повідомлення про крадіжку від 25-річного жителя села Пулемець надійшло 16 вересня до Володимир-Волинського відділу поліції. На автостанції під час стоянки автобуса «Львів-Брест», яким добирався заявник, невідомий злодій вкрав його рюкзак із особистими речами та грошима в сумі 80 гривень.
Сума збитків, як зазначив потерпілий, становить 3000 гривень.
Друга заява надійшла від жительки Володимира-Волинського, 33- річної Ірини. У неї на зупинці громадського транспорту, що напроти автостанції, із жіночої сумочки невідома особа витягнула гаманець, в якому було 400 гривень та паспорт.
За даними фактами проводяться перевірки.
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Про це пише Володимир Медіа.
Повідомлення про крадіжку від 25-річного жителя села Пулемець надійшло 16 вересня до Володимир-Волинського відділу поліції. На автостанції під час стоянки автобуса «Львів-Брест», яким добирався заявник, невідомий злодій вкрав його рюкзак із особистими речами та грошима в сумі 80 гривень.
Сума збитків, як зазначив потерпілий, становить 3000 гривень.
Друга заява надійшла від жительки Володимира-Волинського, 33- річної Ірини. У неї на зупинці громадського транспорту, що напроти автостанції, із жіночої сумочки невідома особа витягнула гаманець, в якому було 400 гривень та паспорт.
За даними фактами проводяться перевірки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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