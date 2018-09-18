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На автостанції у Володимирі обікрали двох людей

На автостанції у Володимирі обікрали двох людей
У Володимирі-Волинському на автостанції обікрали двох волинян.

Про це пише Володимир Медіа.

Повідомлення про крадіжку від 25-річного жителя села Пулемець надійшло 16 вересня до Володимир-Волинського відділу поліції. На автостанції під час стоянки автобуса «Львів-Брест», яким добирався заявник, невідомий злодій вкрав його рюкзак із особистими речами та грошима в сумі 80 гривень.

Сума збитків, як зазначив потерпілий, становить 3000 гривень.

Друга заява надійшла від жительки Володимира-Волинського, 33- річної Ірини. У неї на зупинці громадського транспорту, що напроти автостанції, із жіночої сумочки невідома особа витягнула гаманець, в якому було 400 гривень та паспорт.

За даними фактами проводяться перевірки.

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Теги: крадіжка, Волинь, Володимир-Волинський
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