На Волині у фермера застрелили корову
Сьогодні, 15:42
В селі Березолуки Рожищенського району невідомі особи застрелили корову, яка перебувала в стаді.
Інцидент трапився у ніч з неділі на понеділок, 17 вересня, - пише Район.Рожище.
Худоба була з фермерського господарства «Надія», яке належить Тетяні Савіцькій-Ван Вейк.
Нині правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 299 ч. 1 КК України «Жорстоке поводження з тваринами». Згідно з статтею особи причетні до злочину караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.
При отриманні будь-якої інформації про вчинення вищевказаного злочину прохання негайно повідомити на адресу: Поштою: 45100, Волинська область, м. Рожище, вул. Незалежності, 93 Електронною поштою: [email protected]; факс (03368) 2-16-02, тел. 0685844011, 0669933581, (03368) 2-11-52, або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився у ніч з неділі на понеділок, 17 вересня, - пише Район.Рожище.
Худоба була з фермерського господарства «Надія», яке належить Тетяні Савіцькій-Ван Вейк.
Нині правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 299 ч. 1 КК України «Жорстоке поводження з тваринами». Згідно з статтею особи причетні до злочину караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.
При отриманні будь-якої інформації про вчинення вищевказаного злочину прохання негайно повідомити на адресу: Поштою: 45100, Волинська область, м. Рожище, вул. Незалежності, 93 Електронною поштою: [email protected]; факс (03368) 2-16-02, тел. 0685844011, 0669933581, (03368) 2-11-52, або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
По-звірячому зарізав бабусю і підпалив будинок з тілом: подробиці моторошного вбивства на Волині
Сьогодні, 15:50
У Ковелі на «зебрі» бус збив жінку. ФОТО
Сьогодні, 15:45
На Волині у фермера застрелили корову
Сьогодні, 15:42
На Волині вдвічі збільшилась кількість хворих на кір
Сьогодні, 15:39
На шкільному стадіоні у селі на Волині повісився дідусь
Сьогодні, 15:37