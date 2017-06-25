На Волині у фермера застрелили корову





Інцидент трапився у ніч з неділі на понеділок, 17 вересня, - пише



Худоба була з фермерського господарства «Надія», яке належить Тетяні Савіцькій-Ван Вейк.



Нині правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 299 ч. 1 КК України «Жорстоке поводження з тваринами». Згідно з статтею особи причетні до злочину караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.



При отриманні будь-якої інформації про вчинення вищевказаного злочину прохання негайно повідомити на адресу: Поштою: 45100, Волинська область, м. Рожище, вул. Незалежності, 93 Електронною поштою:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Березолуки Рожищенського району невідомі особи застрелили корову, яка перебувала в стаді.Інцидент трапився у ніч з неділі на понеділок, 17 вересня, - пише Район.Рожище. Худоба була з фермерського господарства «Надія», яке належить Тетяні Савіцькій-Ван Вейк.Нині правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 299 ч. 1 КК України «Жорстоке поводження з тваринами». Згідно з статтею особи причетні до злочину караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.При отриманні будь-якої інформації про вчинення вищевказаного злочину прохання негайно повідомити на адресу: Поштою: 45100, Волинська область, м. Рожище, вул. Незалежності, 93 Електронною поштою: [email protected] ; факс (03368) 2-16-02, тел. 0685844011, 0669933581, (03368) 2-11-52, або 102.

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