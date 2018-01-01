У лікарні Херсона мертвонароджених викидали на звалище
Сьогодні, 20:27
У Херсонській обласній клінічній лікарні мертвонароджених дітей зараховували до біосміття та викидали на звалище.
Про цю ситуацію повідомив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба після звернення одного з батьків, дитина якого народилася мертвою, - пише 24 канал.
Кулеба зазначив, що лікарня "утилізувала" мертвонароджених дітей разом з післяопераційними відходами.
"Головний лікар з понад 20-річним стажем зміг лише вибачитися та зазначив, що це їхня провина. І він не знав, що мертвонароджена дитина не є плодом, і тому повинно бути проведене гідне поховання. І в цій лікарні роками мертвонароджені діти утилізовувалися як медичні відходи", – сказав Кулеба після візиту в лікарню.
Уповноважений з прав дитини звернувся до губернатора Херсонської області та Міністерства охорони здоров'я з вимогою провести службове розслідування.
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Про цю ситуацію повідомив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба після звернення одного з батьків, дитина якого народилася мертвою, - пише 24 канал.
Кулеба зазначив, що лікарня "утилізувала" мертвонароджених дітей разом з післяопераційними відходами.
"Головний лікар з понад 20-річним стажем зміг лише вибачитися та зазначив, що це їхня провина. І він не знав, що мертвонароджена дитина не є плодом, і тому повинно бути проведене гідне поховання. І в цій лікарні роками мертвонароджені діти утилізовувалися як медичні відходи", – сказав Кулеба після візиту в лікарню.
Уповноважений з прав дитини звернувся до губернатора Херсонської області та Міністерства охорони здоров'я з вимогою провести службове розслідування.
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